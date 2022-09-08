中秋連假明登場 醫師：烤肉注意3點降低傳染風險

中秋連假明登場，儘管雙北市政府禁止河濱烤肉，但不少民眾仍會相約烤肉過節，考量國內BA.5疫情升溫，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，烤肉前應先做3件事情，包含確定快篩陰性、吃完要交談就戴口罩、選擇通風寬闊環境等，就能降低被傳染幅度。

台北巿長柯文哲預估9月26日前是疫情洪峰，屆時北市每天恐有6000人染疫，因此宣布防疫「微管制」，包含禁止封街、萬人烤肉，河濱公有場地不開放，防疫不升級，家中烤肉不管制，但不鼓勵群聚烤肉。

醫師姜冠宇也在臉書發文表示，他不主張「中秋節不要去烤肉」，因為若到現在都還這樣，實在不近人情，要烤肉，除了脆弱族群盡快接種疫苗外，也提醒3件事情。

第一，自己先確定快篩陰性，再前去相聚烤肉；第二，做得到的話，吃歸吃，一交談就戴上口罩（美國確實有人做到這樣，撐到上月才被感染）；第三，選擇通風廣闊環境，包含廁所不壅擠且通風等，姜冠宇指出，這樣被傳染的幅度又能再降低一些。

北市衛生局表示，中秋連假落實微管制防疫措施，包含各機關、機構、學校疫苗接種情形，加速提升疫苗接種涵蓋率；嚴格禁止逐桌敬茶敬酒，市府本周起加強執行20桌以上宴席餐廳及外燴活動防疫稽查，違規者將依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元至1萬5000元罰鍰。

落實唱歌戴口罩，北市商業處及警察局持續加強KTV查察，違規者將依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元至1萬5,000元罰鍰；500床以上醫院開設專責病房10至15%；今年9月9日開設三德加強型防疫旅館，屆時北市檢疫所及加強型防疫旅館總房數為510間。

另外，衛生局提醒，中秋連假期間，河濱公園維持不開放烤肉區，北市水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查人員勸導驅離仍未停止違規行為者，則會依北市公園管理自治條例，按違規次數及情節開罰，每次處1200元至6000元，民眾若發現違規烤肉或野炊情況，可撥打1999市民熱線反映檢舉。