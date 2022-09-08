快訊

鍾東錦、徐正文、魏嘉賢違紀參選 遭國民黨開除黨籍

中職／兄弟德保拉等4人確診 6天內累積7人染疫

台新銀向第3人不當催收「父債子還」 金管會重罰1000萬

台鐵彰化平交道號誌故障 列車延誤整天 影響數千旅客

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車大誤點，受影響乘客至少數千人。記者林宛諭／攝影
台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車大誤點，受影響乘客至少數千人。記者林宛諭／攝影

中秋連假前夕，台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌今天上午7點多故障，因柵欄無法升起，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車大誤點，誤點時間從10多分鐘到73分鐘不等，受影響乘客數千人，民眾罵聲連連，直到下午4點多仍未恢復正常。

大村鄉中正西路、擺塘巷、過溝4巷等3個平交道今天上午7點多陸續故障，由於正值上班時間，上午不僅影響台鐵北上各列車，中正西路交通也受影響，3個平交道目前禁止通行，實施交通管制。

由於上午北上列車折返後，號誌還未修好，中午過後，連同南下列車也受影響，因為號誌不靈，不管是自強號或是區間車等到這三個平交道都得放慢速度，行進速度只能25公里到30公里，造成各班次大延誤，延誤時間從數分鐘到70分鐘不等，雖近中午一度搶通，但到下午1點又故障，目前還在檢修中。

據了解，9月5日、7日到今天員林到大村都曾出現平交道號誌異常狀況，附近一位民眾表示，從上周就常故障了，有時一天二次，影響交通，讓他送貨被擋在平交道前，都來不及，實在太誇張了啦。

有民眾在彰化踢爆網反映說，大村平交道最近一天故障2、3次，「怎麼還沒中秋連假，台鐵就先亂起來」。

台鐵表示，因員林站計軸器遭到干擾導致號誌故障，花壇到員林間擺塘巷平交道、中正西路平交道不正常作用，影響公路車輛通行，台鐵彰化電務段及臺中工務段已派員至平交道協助防護及引導車輛通行，另計軸器故障部分刻正查修排除中，台鐵統計到上午11時前，共影響15列次、旅客人數約3200人。

台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車都受影響，交管人員在平交道前管制禁止通行。 記者林宛諭／攝影
台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車都受影響，交管人員在平交道前管制禁止通行。 記者林宛諭／攝影
台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車都受影響，交管人員在平交道前立安全椎禁止通行。 記者林宛諭／攝影
台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌從今天上午7點多就故障，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車都受影響，交管人員在平交道前立安全椎禁止通行。 記者林宛諭／攝影

台鐵 彰化

延伸閱讀

不二坊蛋黃酥充斥冒牌貨 彰化不二坊強調「僅此一家」

彰化不二坊蛋黃酥遭仿冒警逮1人 業者委任律師提告

員林站計軸器遭干擾 導致大村鄉平交道亂了套

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

相關新聞

中秋到濁水溪賞月？水利署防制揚塵 對無塵賞月有信心

因應氣候變遷，水利署署長賴建信之前指示，鑑於去年圓規颱風導致濁水溪下游出海口鄰近麥寮及崙背區域發生河川揚塵事件，特別要求...

台鐵彰化平交道號誌故障 列車延誤整天 影響數千旅客

中秋連假前夕，台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌今天上午7點多故障，因柵欄無法升起，不僅影響到當地交通大亂，也造成台...

國5車潮較同期增2成 今交通量預估達112萬百萬車公里

中秋連假即明日展開，交通部高公局預估今日車流可達112萬百萬車公里，且不少民眾會趁連假前一天就展開旅程，根據高公局196...

明起3天中秋連假 國5南下車流午後陸續出現

中秋3天連假明起登場，氣象預報天氣穩定，預期帶動返鄉、出遊潮，國5今天下午已陸續出現南下車流，預估尖峰時段將持續至深夜。...

午後對流旺盛 台南、高雄、屏東留意大雷雨

午後熱對流旺盛，中央氣象局今天持續發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含台南市、屏東縣及高雄市

在魚體內發現蟲是好事？ 寄生蟲可能有利於生態

當時我在準備晚餐，分切一塊鱈魚，在純白的魚肉中出現了一個粉紅色的小污點。我用刀尖把這個小污點挑出來，覺得很不對勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。