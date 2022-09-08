台鐵彰化平交道號誌故障 列車延誤整天 影響數千旅客

中秋連假前夕，台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌今天上午7點多故障，因柵欄無法升起，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車大誤點，誤點時間從10多分鐘到73分鐘不等，受影響乘客數千人，民眾罵聲連連，直到下午4點多仍未恢復正常。

大村鄉中正西路、擺塘巷、過溝4巷等3個平交道今天上午7點多陸續故障，由於正值上班時間，上午不僅影響台鐵北上各列車，中正西路交通也受影響，3個平交道目前禁止通行，實施交通管制。

由於上午北上列車折返後，號誌還未修好，中午過後，連同南下列車也受影響，因為號誌不靈，不管是自強號或是區間車等到這三個平交道都得放慢速度，行進速度只能25公里到30公里，造成各班次大延誤，延誤時間從數分鐘到70分鐘不等，雖近中午一度搶通，但到下午1點又故障，目前還在檢修中。

據了解，9月5日、7日到今天員林到大村都曾出現平交道號誌異常狀況，附近一位民眾表示，從上周就常故障了，有時一天二次，影響交通，讓他送貨被擋在平交道前，都來不及，實在太誇張了啦。

有民眾在彰化踢爆網反映說，大村平交道最近一天故障2、3次，「怎麼還沒中秋連假，台鐵就先亂起來」。