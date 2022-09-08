台鐵彰化平交道號誌故障 列車延誤整天 影響數千旅客
中秋連假前夕，台鐵彰化大村鄉中正西路等3個平交道號誌今天上午7點多故障，因柵欄無法升起，不僅影響到當地交通大亂，也造成台鐵南北列車大誤點，誤點時間從10多分鐘到73分鐘不等，受影響乘客數千人，民眾罵聲連連，直到下午4點多仍未恢復正常。
大村鄉中正西路、擺塘巷、過溝4巷等3個平交道今天上午7點多陸續故障，由於正值上班時間，上午不僅影響台鐵北上各列車，中正西路交通也受影響，3個平交道目前禁止通行，實施交通管制。
由於上午北上列車折返後，號誌還未修好，中午過後，連同南下列車也受影響，因為號誌不靈，不管是自強號或是區間車等到這三個平交道都得放慢速度，行進速度只能25公里到30公里，造成各班次大延誤，延誤時間從數分鐘到70分鐘不等，雖近中午一度搶通，但到下午1點又故障，目前還在檢修中。
據了解，9月5日、7日到今天員林到大村都曾出現平交道號誌異常狀況，附近一位民眾表示，從上周就常故障了，有時一天二次，影響交通，讓他送貨被擋在平交道前，都來不及，實在太誇張了啦。
有民眾在彰化踢爆網反映說，大村平交道最近一天故障2、3次，「怎麼還沒中秋連假，台鐵就先亂起來」。
台鐵表示，因員林站計軸器遭到干擾導致號誌故障，花壇到員林間擺塘巷平交道、中正西路平交道不正常作用，影響公路車輛通行，台鐵彰化電務段及臺中工務段已派員至平交道協助防護及引導車輛通行，另計軸器故障部分刻正查修排除中，台鐵統計到上午11時前，共影響15列次、旅客人數約3200人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言