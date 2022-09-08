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國5車潮較同期增2成 今交通量預估達112萬百萬車公里

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今日為連假前一天，但已有民眾提前出發，高公局預報員陳立哲說，截至15時，國道5號南向雪隧通過量為21148輛次，較疫情前的2019年中秋連續假期同期還增加22.6%，國5車潮示意圖。報系資料照
今日為連假前一天，但已有民眾提前出發，高公局預報員陳立哲說，截至15時，國道5號南向雪隧通過量為21148輛次，較疫情前的2019年中秋連續假期同期還增加22.6%，國5車潮示意圖。報系資料照

中秋連假即明日展開，交通部高公局預估今日車流可達112萬百萬車公里，且不少民眾會趁連假前一天就展開旅程，根據高公局1968網站即時資訊，在下午4時30分時國5雪隧路段北向車速僅36公里／小時；南向則是52公里／小時。高公局預報員陳立哲說明，截至15時，南向雪隧通過量為21148輛次，較疫情前的2019年中秋連續假期同期還增加22.6%。

高公局說，國道五號預估白天就會開始車多，一直到深夜才會紓解；國道一號楊梅到新竹路段也是下午開始就會車多，預計到晚間十點紓解；國道三號土城到關西南下路段則是從下班時間起塞車，預估到晚間十點、十一點紓解。

明日是連假首日，也是高公局預估的南下車潮尖峰，提醒民眾若打算走西部國道南下，建議在建議早上6點前或中午12點後出發，也可改走台61線快速道路；欲走國道五號的用路人，則是建議早上5點前或是傍晚5點後出發，或是改利用大眾交通工具。

高公局提醒，連假三天國道採單一費率，每日0時到5時暫停收費，連假的第二、三日有高承載管制，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

國道 連假 高乘載管制

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