翻轉弱勢脫貧自立 中市「兒少發展帳戶」 陪孩子存人生一桶金

「如果從孩子出生就開戶，等到孩子18歲的時候，就會有第一桶金，不論念書或就業，都可以支持著孩子勇敢起飛翻轉未來」育有一雙兒女的小婷說，即使隨著孩子成長及第二胎的到來，家裡開銷變大，仍然堅持儲蓄，因為她深信著，這個提供百分之百利息的儲蓄方案，可以為孩子存到人生一桶金，讓孩子未來不用擔心錢的問題，踏實築夢。

而這個計畫，就是台中市政府社會局為鼓勵弱勢家戶儲蓄積極推動的「兒少發展帳戶」，針對一０五年一月一日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿十八歲前每人每年最高可存一萬五千元，政府再提撥同額款項。透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

台中市政府社會局推動「兒少發展帳戶」，鼓勵弱勢家戶儲蓄，為孩子的未來存下人生一桶金。 (圖／臺中市政府提供)

截至七月底，台中共計有六千一百多名兒少符合兒少發展帳戶資格，其中三千七百多人已申請開戶，比率達百分之六十，社會局表示，目前除了積極聯合29區公所辦理帳戶開戶及宣導說明會，鼓勵符合資格但尚未申請的家戶踴躍申請外，更結合民間資源，提供多元物資包，希望減輕弱勢家庭經濟負擔，進而有動力持續穩定儲蓄，同時開辦親子桌遊等理財課程，利用有趣活潑的遊戲，提升理財知能，了解儲蓄的重要、累積學習資本，重建弱勢家庭自信心，促進社會參與，進而擺脫貧窮的階級與命運。

為能使弱勢家庭能夠翻轉，台中市政府社會局除了提供經濟扶助，保障家戶維持基本生活，針對有工作能力未就業者，提供協助其積極自立的相關服務外，還運用資產累積、就業自立、教育投資、社會參與及社區產業等五大策略，積極輔導低收入戶及中低收入戶人員脫貧自立，更就年齡、款別、區位等屬性，分眾提供多元服務方案。

為了協助弱勢家庭擺脫貧窮，台中市政府社會局運用資產累積、就業自立、教育投資、社會參與及社區產業等五大策略，提供多元服務方案。 (圖／臺中市政府提供)

社會局說，參與「脫貧扶助」等方案的家庭，不是只靠著政府補助度日，而是有心脫貧、努力奮鬥，透過政府協助，自助人助、創造未來。

當然，要實現「消除貧窮」的永續目標，相信還有很長的一段路要走，台中市政府社會局擘劃出救助福利服務的藍圖，脫貧五箭齊發、匯聚十方服務，只為實現「社會救助保障弱勢，扶助邊緣家戶自立，回復生活正軌」的核心理念，更多脫貧策略請上台中市政府社會局網站查詢。

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