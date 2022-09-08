台中區漁會清水門市明天開幕 消費滿500元送漁產品

台中區漁會清水門市「漁倉食事」明天早上9點開幕，現撈海鮮、國產漁獲、獨家伴手禮及海洋精萃禮盒登場，開幕期間來店好禮送，消費滿500元送漁產品一份，清水門市在清水市場內，地址：清水區新興街19號。

中秋節烤肉人多，漁產品也是烤肉熱門產品，台中區漁會清水門市選在明天中秋連假第一天開幕，漁會表示，基於調節產銷平衡、提升漁民收益，收購台中港現流魚貨，如肉魚、小卷及黑鲳、土魠、白帶魚、石斑魚等當令新鮮漁產，進行三去處理(去鰓、去鱗、去內臟)，採真空包裝，急凍低溫保存，鎖住賞味期，滿足民眾烹調需求。

台中區漁會總幹事趙朝森指出，因應消費型態及族群的轉變，近年來漁會積極開發新食代水產品包括烏魚鬆、烏魚脯、烏魚子及海洋保養品系列等漁產加工品，採跨界的合作理念，成功開展通路的結盟。