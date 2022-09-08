血癌新發人數10年增4成 血癌攻略Line機器人一同抗癌

綽號「喇叭」的知名球評潘忠韋為前職棒球星，2019年球季後，因持續發燒、身體瘀青症狀就醫，經確診竟是「急性淋巴性白血病」，接受近一年治療，歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克失去意識，治療過程常痛苦到痛哭流涕。癌症希望基金會與中華民國血液病學會合作開發「血癌攻略」LINE機器人搭配網頁版，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。

依癌症登記最新報告，2019年新診斷血癌共2612人，十年間新診斷血癌人數增加4成。血癌為全身性疾病，不正常血球會隨血液循環到全身，因此與常見癌症不同，並無期別之分，通常確診便是4期；且急性血癌病程進展快速，病人初期又無症狀，一旦發病便需長時間住院治療。

中華民國血液病學會理事長周文堅說，過去戲劇常安排罹患血癌等同「絕症」的劇情，讓人聞之色變，部分確診病人甚至因錯誤印象，規避正規治療，錯過最佳時機。但現在醫學進步，同一種疾病，依不同年齡、族群而有不同的治療方式，只要與醫療團隊合作，接受適當的治療，多數的病人都能控制得很好，進入正確的治療道路。

血液病學會副秘書長，10年間新診斷血癌人數增加4成，從2009年的1852人增加至2019年的2612人，主要是診斷技術進步，如骨髓瘤、慢性淋巴性白血病等血癌，以往常被忽略或不易診斷，均可以獲得很好的診斷。

但面對突如其來的血癌與大量衛教資料，病人心中常因承受龐大衝擊與負擔，導致資訊難以吸收，也容易對治療產生悲觀情緒。 周文堅說，隨著血癌新診斷人數上升，應更注重如何傳遞正確的第一手資訊，鼓勵病人正面抗癌。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，2019年起深入訪談近60位血癌病人、家屬與醫護人員，發現血癌病人3大痛點，第一、發病來勢洶洶，恐慌無知恐棄治療；第二、資訊紛雜難懂，無心無力懂治療；第三、資訊偏重於治療，缺少居家照護面。

為解決這些痛點，癌症希望基金會運用開發癌症數位工具的經驗，與中華民國血液病學會合作開發「血癌攻略」LINE機器人搭配網頁版，除全面整合衛教資訊外，更強調自主照護、記錄的重要性，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。

「血癌攻略」是由血液病學會秘書長侯信安領銜專業醫師團隊，與藝術家眼球先生聯手，歷經一年推出的數位工具，結合衛教、紀錄、提醒三大功能，透過LINE聊天機器人引導，幫助初診斷血癌病人了解疾病成因及治療概要，再導入網頁詳細說明用藥及副作用。侯信安說，以往對於病友關懷不多，希望透過提供數位管道，提供更多正確的衛教知識，讓患者及早接受治療。

王正旭說，「血癌攻略」可以淺入深幫助病人循序漸進接收衛教知識，降低心理壓力。從初診斷、治療到居家休養，資訊一應俱全，且特別研發兼具記錄與提醒的「治療紀要」功能，提供病人記錄血球數值及治療項目，只要輸入數值，系統便會彙整成表格及折線圖，方便一覽血球變化與治療狀況；同時納入回診鬧鐘功能，提醒病人回診檢查。