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東勢林場中秋活動 露營和烤肉都有優惠
東勢林場遊樂區中秋節連假期間推出「花好月圓FUN心遊」活動，露營和烤肉都有優惠價，車牌號碼有「8」，全車人還可享優惠入場價。
東勢林場為鼓勵民眾出外走走，親近大自然，中秋節連假9月9日到11日推出「花好月圓FUN心遊」活動，中秋節連假期間到場的車牌號碼有「8」，全車每人皆可享160元優惠票入場，但遊覽車和中巴不適用；還有闖關遊戲，憑入場發票即可參加遊戲，過關後還能現場抽獎，獎項豐富。
9月平日推出「舉頭望明月」露營活動，兩人同行1500元和四人同行2300元的優惠套裝，含門票、停車費、營位、帳篷、睡袋、早餐、花朵冰，另有9月推出「明月幾時有」烤肉活動，預訂林場1500元以上之烤肉組，可享門票優惠價每人125元，每組優惠10人；假日預訂烤肉組每組再加贈1局免費射箭遊戲，活動詳情可上東勢林場遊樂區官網查詢。
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