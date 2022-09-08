獨特文化 馬祖中秋的重頭戲「燒塔節」邀民眾逗鬧熱

一年一度的馬祖秋慶即將登場，金板境天后宮廟委會將於9月11日和鐵板居民進行洗街活動及情境布置，迎接馬祖秋慶首場活動—鐵板燒塔節。

燒塔節將於9月17日週六展開，活動從下午1點到晚間9點，包含扭白丸體驗、創意踩街競演、疊塔高手比賽、走讀鐵板聚落導覽解說、燒塔儀式等，鐵板社區歡迎鄉親一起來除穢迎接正能量，祈願疫情造日退散。

燒塔節在閩東一帶已有傳承百年，是福州傳來的中秋禮俗，目前全台灣僅存在馬祖鐵板村，故以鐵板社區每年舉辦的燒塔活動最具代表性，每年依舊於中秋節持續燒塔節的傳統。

連江縣政府表示，今年鐵板燒塔節活動內容相當豐富，17日下午1點開始，舊仁愛市場服務台跟金板境天后宮都可以繕寫除穢卡，寫下往年不順遂的事，投入除穢桶。下午2點開始，就可以和依嬤們一起扭白丸，鐵板社區還推出陳年老石磨，要讓民眾體驗磨米漿，現場還有煮白丸示範教學，當然還可品嘗道地的白丸甜點。下午3點開始創意踩街競演，歡迎只要超過5人以上即可組隊報名參加，每隊提供3000元治裝費，競演第一名獎金5000元、第二名獎金3000元、第三名將金2000元。

今年首度推出的疊塔高手挑戰賽，將邀請各路高手前來挑戰，第一名獎金5000元、第二名3000元、第三名2000元。傍晚還有特色美食園遊會，包括馬祖傳統美食馬蛋、黃金餃、烤乳豬、新疆肉串、珍珠鮮奶、麻辣燙、越南料理、藍眼淚冷飲、冰沙…等數十種美食，等著大家來品嘗。

今年適逢鐵板社協成立20週年，特別舉辦「鐵板中秋團圓饗宴」，歡迎出嫁他村及旅居台灣的鐵板兒女，回來鐵板參加燒塔節，一起享用鐵板傳統點心、聽音樂話家常。另外，鐵板社協將安排深具意義的「走讀鐵板導覽」活動，將帶民眾走過百年的歷史及軍管時期的年代，還有鐵板人精神信仰中心—金板境天后宮少女媽祖的故事。

活動重頭戲就是晚間7點的除穢燒塔點火儀式，將由劉增應縣長及與會貴賓、地方耆老，一同在除穢卡上寫下想要遠離的負能量，和民眾一起將除穢卡投入燒塔中，將今年度不順遂的事情燃燒殆盡，迎接全新的正能量，進而期待疫情早日散退，大家都能回到平安的生活。