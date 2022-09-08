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退化性關節炎只能吃藥電療？台大物理治療：運動好處多

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
大腿推蹬機。圖／台大醫院提供
大腿推蹬機。圖／台大醫院提供

一名熱愛戶外運動的女性，因膝關節疼痛就醫，骨科醫師診斷「退化性關節炎」並轉介她做物理治療，她一見到物理治療師就愁眉苦臉地問「以後都不能動，得一直要跑醫院做電療了嗎？」今天是台灣的物理治療師節，台大醫院特別提醒，改善退化關節炎不是只能靠吃藥、做電療，由物理治療師指導病人做合適的運動，能有效緩解疼痛、增進運動和日常活動功能。

退化性關節炎不是年長者的專利。台大醫院物理治中心表示，退化性關節炎的臨床診斷條件，針對年齡45歲或以上者，為出現活動相關引起的關節疼痛，早上起床後出現患側關節的晨間僵硬，可以在30分鐘內緩解。45歲以下若曾受過創傷性關節傷害，也可能會罹患退化性關節炎，大約有50%的年輕人在關節運動傷害後的10至15年間，就會出現退化性關節炎的現象。

台大醫院物理治中心表示，退化性關節炎患者勤做運動，可以很有效地減緩疼痛且增進身體功能，運動項目建議基本要包括局部肌力訓練、伸展運動與全身性的體能活動。局部肌肉肌力強化運動，可作滑牆運動、訓練臀部肌力的側抬腿運動，大腿推蹬機、還有大腿外展訓練機。

台大醫院物理中心經理陳昭瑩表示，肌肉力量很重要，因為關節承受重量時，需要肌肉的幫忙，如果能提升肌肉力量，可有效減緩膝關節的疼痛，也能延緩退化變嚴重，訓練重點就在膝關節和髖關節的力量，可作多關節的運動，只要注意運動過程中不會痛，或是只有3分以內的痛(滿分10分)而且不會愈做愈痛。

如果在健身房，可以使用大腿推蹬機和大腿外展訓練機。陳昭瑩表示，在醫院，物理治療師會先測試可做一下的最大重量(1RM)，從最大重量的七成或八成開始訓練。如果一組做10到15下可訓練肌耐力，一組8到12下可訓練到肌力，所以通常都會先建議病人一組做10下，做3組。如果只能做5下就坐不動，那就代表太重了；如果連做15下都很輕鬆，那可能達不到預期的訓練效果，比較不會進步。

如果在家裡，沒有機械器材，可以側躺在床上做髖關節外展運動，也可以做滑牆運動。陳昭瑩表示，滑牆運動的動作很類似大腿推蹬機，透過調整腳站的位置、膝蓋彎曲的程度，可調整出不同難度，不過都要注意膝蓋不要超過腳尖。一開始可以先把雙腳放在距離牆面一個腳掌的位置，背靠牆，膝蓋微彎小角度，然後大腿出力，慢慢地把膝蓋伸直。

伸展運動。圖／台大醫院提供
伸展運動。圖／台大醫院提供
滑牆運動可訓練膝關節肌力。圖／台大醫院提供
滑牆運動可訓練膝關節肌力。圖／台大醫院提供
大腿外展訓練機。圖／台大醫院提供
大腿外展訓練機。圖／台大醫院提供
側抬腿運動可訓練臀部肌力。圖／台大醫院提供
側抬腿運動可訓練臀部肌力。圖／台大醫院提供

關節炎 台大醫院

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