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爭取疫後南韓旅客 相中金宰佑擔任年度觀光代言人

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
觀光局邀請韓星金宰佑夫妻作為作為台灣觀光代言人，金宰佑表示，會更努力將魅力一一介紹給大家。圖／觀光局提供
觀光局邀請韓星金宰佑夫妻作為作為台灣觀光代言人，金宰佑表示，會更努力將魅力一一介紹給大家。圖／觀光局提供

邊境開放指日可待，交通部觀光局為爭取疫後南韓旅客來台市場，今日宣布邀請韓星金宰佑擔任年度觀光代言人，看中其幽默風趣且愛妻、愛家愛旅遊的形象，而且能吸引愛到台灣旅行的20、30世代南韓年輕族群，因此獲邀擔任台灣觀光代言人。

為維持台灣在南韓市場的宣傳熱度，觀光局表示，除小記者團每月持續向南韓民眾傳遞台灣觀光資訊外，今年5月則與南韓Channel S的知名旅遊綜藝節目《再次出發的地圖》合作，邀請居住在台灣的南韓YouTuber介紹各式台灣旅遊樣貌，且於南韓知名線上串流平台wavve上架。

觀光局也說，南韓市場來台旅客逐年成長，自2017年突破百萬人次，2019年達到124萬2598人次，創下歷史新高紀錄。觀光局在各國際市場為重啟國際旅遊進行熱身的同時，更積極進行國際宣傳，布局爭取國際旅客疫後首選台灣。

觀光局轉述，金宰佑透露平時常常和妻子一起旅行，被選爲觀光代言人覺得很高興，台灣不僅離南韓很近，還有超多美食和別具特色的景點，是從以前就很喜歡的旅遊目的地，身爲台灣的鐵粉，作為台灣觀光代言人會更努力將魅力一一介紹給大家。

其中金宰佑夫妻擔綱拍攝「自然奇景篇」與「體驗活動篇」主題，自然奇景篇以透過訓練肌肉代表為探訪台灣多樣美景的準備；至體驗活動篇，則是運用南韓特有的喝生雞蛋開嗓文化，傳遞為大聲驚呼台灣特色的大自然。

平面主視覺則擇選台灣具代表性地標、特色景點及活動作為視覺核心，同時強調近距離可以體驗的台灣各式享受，挑選以台北101、台灣美食、野柳及熱氣球活動為背景，金宰佑夫婦為點燃南韓民眾於疫情後出國的渴望及喚起曾經訪台的記憶，特別與野柳女王頭及喔熊熱氣球合影，突顯台灣的多樣美好，鼓勵南韓民眾訪台。

為能於邊境開啟即能爭取南韓旅客首選台灣，交通部觀光局已完成製作美食篇、療癒溫泉篇、都會城旅篇、異國文化篇、自然奇景篇與體驗活動篇等6支15秒宣傳影片，特別邀請擅長色彩呈現及視覺動態的導演操刀拍攝，且為符合南韓民眾收看廣告習慣及呈現台灣多元樣貌，系列宣傳影片均採用反差手法的創意，搭配戲劇化劇情的畫面，來傳達可在台灣體驗多樣且豐富的觀光元素。

南韓 觀光局

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