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南部5縣市大雨特報 注意短延時強降雨雷擊

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，5縣市民眾需留意。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，5縣市民眾需留意。本報資料照片

中央氣象局發布大雨特報，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島等5縣市因對流雲系發展旺盛，亦有短延時強降雨，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局也說，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；新竹至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有較強陣風，請注意。

氣象局說，受東北風影響，新竹至雲林、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風；另外，未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動請多加留意。

澎湖 新竹 氣象局

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