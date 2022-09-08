快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煎熬等待心臟移植124天 短效型心室輔助器助續命

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
黃姓病友當時心肌梗塞，改用長效心室輔助器續命，並等到心臟移植。記者許政榆／攝影
黃姓病友當時心肌梗塞，改用長效心室輔助器續命，並等到心臟移植。記者許政榆／攝影

患者陳先生5年前因心血管疾病造成心臟衰竭，必須接受心臟移植才能續命，當時靠著短效心室輔助器支持，煎熬等待124天，但第一次心臟移植時因預後不佳，再度裝短效心室輔助器，才等到幸運等到第二次心臟移植，至今恢復良好且能正常生活。

心臟疾病位居國人十大死因第二，每年近萬人因心臟衰竭死亡。根據統計，國內每年約有36萬人被診斷有心臟衰竭，其中有近2萬人可能發展為末期心臟衰竭，需近一步接受心臟移植或心室輔助器治療。

三軍總醫院院長王智弘表示，台灣等待心臟移植平均需要1至1.5年，根據器官捐贈移植登錄中心統計，每年有200人等待心臟移植，而急性心因性休克的患者，若不接受接受心臟移植或是進一步治療，死亡率將近100%。

三軍總醫院外科部部長蔡宜廷表示，末期心臟衰竭患者如果在緊急狀態下做心臟移植，成效並不佳，若能提早以心室輔助器介入、穩定身體狀況，橋接等待心臟移植或恢復，末期心臟衰竭患者2年存活率可超過7成以上。

心室輔助器已於2012年納入我國健保給付，2017年再放寬臨床使用，三總自2018年至今累計完成125例手術，居全台醫學中心之冠。三總今舉辦心室輔助器治療急性心臟衰竭成果報告暨患者分享記者會，包括軍醫局副局長蔡建松、三總內科部主任林永崇、麻醉部主任葉春長等出席。

林姓病友因發燒、猛爆性心肌炎住院，一度意識不清、心跳停止裝葉克膜維生，經醫師評估後適合裝設短效心室輔助器，後續恢復意識，且順利等到捐贈者心臟移植；病友黃先生則是心肌梗塞，為保護器官功能，評估經濟狀況許可下改用長效心室輔助器，最後也等到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師楊翔宇表示，猛爆性心肌炎患者有時用葉克膜方式不足以供應體內循環，因此需升階以心室輔助器維持生命跡象，才有機會橋接到恢復，或橋接到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師許博順分享，日本為超高齡國家，但捐贈心臟數量少，因此大多使用長效心室輔助器；而台灣長效心室輔助器健保給付有限制，自費500多萬並非一般家庭可負擔，相較日本，台灣較有機會等待心臟移植，且用短效心室輔助器可助患者1年存活率達40%。

三總心臟血管外科主任柯宏彥指出，三總今年成立心室輔助器亞太卓越中心，將定期舉辦心室輔助器學術活動，提供國內外醫事人員學習交流，包括東南亞菲律賓、印尼、泰國及韓國、香港等，未來也將透過產學合作計畫，提供亞太區各國醫療人員進修學習治療與相關照護技術。

陳姓病友5年前心臟衰竭，等待心臟移植124天，靠著短效心室輔助器支持，也順利熬過2次心臟移植手術。記者許政榆／攝影
陳姓病友5年前心臟衰竭，等待心臟移植124天，靠著短效心室輔助器支持，也順利熬過2次心臟移植手術。記者許政榆／攝影
三軍總醫院今年5月舉辦心室輔助器教育訓練邀請國內外專家討論。圖／三軍總醫院提供
三軍總醫院今年5月舉辦心室輔助器教育訓練邀請國內外專家討論。圖／三軍總醫院提供
三軍總醫院今舉辦心室輔助器治療急性心臟衰竭成果報告暨患者分享記者會。記者許政榆／攝影
三軍總醫院今舉辦心室輔助器治療急性心臟衰竭成果報告暨患者分享記者會。記者許政榆／攝影

患者 醫師 器官捐贈

延伸閱讀

短效心室輔助器救急 三總助各國醫療人員進修

竹縣消防醫院合辦EMS進階照護工作坊 提升緊急醫療救護

採文蛤3工人觸電成焦屍 法醫高大成：解剖可見心臟破孔

初生女嬰洗澡遭二度燒燙傷「屁股大面積掉皮」 三總回應了

相關新聞

南部5縣市大雨特報 注意短延時強降雨雷擊

中央氣象局發布大雨特報，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島等5縣市因對流雲系發展旺盛，亦有短延時強降雨，注意雷擊...

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

彰化縣大村鄉中正西路平交道今天上午故障，疑因柵欄無法升起，導致多班台鐵班次誤點，最長延誤40分鐘，目前還有花壇段也傳出故...

軒嵐諾颱風救基隆水情 帶給全台水庫4.2億噸水量

行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取「軒嵐諾颱風對水情影響-近期水情展望」報告。經濟部指出，軒嵐諾颱風為全台水庫帶來約4.2億...

梅花颱風今早生成 這天最接近台灣 發布海警機率曝光

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午增強為今年第12號颱風梅花，強度預計可到中颱等級。中央氣象局預報員黃恩...

虎頭蜂巢有幾隻蜂王？ 秋節前後蜂群造王1巢逾百隻蜂王

中秋連節明天登場，秋節前後是虎頭蜂出沒季節，嘉義縣救援協會理事長徐紹唐日前在沿海東石鄉，摘除1個虎頭蜂巢，發現新生的蜂王...

疫情停辦、颱風延期 苗栗山城星光馬拉松9日恢復舉辦

苗栗縣2022山城星光馬拉松原定上周六在縣立體育場盛大展開，但因颱風軒嵐諾影響而延期，縣府與承辦單位研商後決定明天9月9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。