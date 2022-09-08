煎熬等待心臟移植124天 短效型心室輔助器助續命

患者陳先生5年前因心血管疾病造成心臟衰竭，必須接受心臟移植才能續命，當時靠著短效心室輔助器支持，煎熬等待124天，但第一次心臟移植時因預後不佳，再度裝短效心室輔助器，才等到幸運等到第二次心臟移植，至今恢復良好且能正常生活。

心臟疾病位居國人十大死因第二，每年近萬人因心臟衰竭死亡。根據統計，國內每年約有36萬人被診斷有心臟衰竭，其中有近2萬人可能發展為末期心臟衰竭，需近一步接受心臟移植或心室輔助器治療。

三軍總醫院院長王智弘表示，台灣等待心臟移植平均需要1至1.5年，根據器官捐贈移植登錄中心統計，每年有200人等待心臟移植，而急性心因性休克的患者，若不接受接受心臟移植或是進一步治療，死亡率將近100%。

三軍總醫院外科部部長蔡宜廷表示，末期心臟衰竭患者如果在緊急狀態下做心臟移植，成效並不佳，若能提早以心室輔助器介入、穩定身體狀況，橋接等待心臟移植或恢復，末期心臟衰竭患者2年存活率可超過7成以上。

心室輔助器已於2012年納入我國健保給付，2017年再放寬臨床使用，三總自2018年至今累計完成125例手術，居全台醫學中心之冠。三總今舉辦心室輔助器治療急性心臟衰竭成果報告暨患者分享記者會，包括軍醫局副局長蔡建松、三總內科部主任林永崇、麻醉部主任葉春長等出席。

林姓病友因發燒、猛爆性心肌炎住院，一度意識不清、心跳停止裝葉克膜維生，經醫師評估後適合裝設短效心室輔助器，後續恢復意識，且順利等到捐贈者心臟移植；病友黃先生則是心肌梗塞，為保護器官功能，評估經濟狀況許可下改用長效心室輔助器，最後也等到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師楊翔宇表示，猛爆性心肌炎患者有時用葉克膜方式不足以供應體內循環，因此需升階以心室輔助器維持生命跡象，才有機會橋接到恢復，或橋接到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師許博順分享，日本為超高齡國家，但捐贈心臟數量少，因此大多使用長效心室輔助器；而台灣長效心室輔助器健保給付有限制，自費500多萬並非一般家庭可負擔，相較日本，台灣較有機會等待心臟移植，且用短效心室輔助器可助患者1年存活率達40%。