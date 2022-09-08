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國旅住宿補助今最後一天「入住都算數」 觀光局：已用約170萬房

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
政府自7月15日起祭出國旅個別旅客住宿優惠活動，今天是最後一天。本報資料照片
政府自7月15日起祭出國旅個別旅客住宿優惠活動，今天是最後一天。本報資料照片

交通部觀光局7月15日起推動悠遊國旅補助，其中自由行住宿補助使用狀況踴躍，觀光局日前已宣布今天是補助最後一天，不過，觀光局也說，今日入住者都會納入補助。

觀光局表示，統計至昨天已使用約170萬間房，今天大約再多個幾萬房，但都在原先預估值內；截至昨日抵用最受歡迎的前五名分別是宜蘭、花蓮、台東、台中、屏東等5個縣市。

除了自由行住宿補助，悠遊國旅目前仍有團體旅遊補助、觀光遊樂業平日入園3折優惠持續進行。團體旅遊補助第一階段自今年7月15日起至9月30日止，申請團數以20團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加3團；第二階段今年10月1日起至今年12月15日止，申請團數以15團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加2團。第二階段將視第一階段經費執行情形公告調整。補助條件為須辦理本國籍或取得合法居留證件之非本國籍旅客。

觀光局 國旅補助 住宿

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