林家花園開箱 九月推廣彩繪、瓦作工藝

今年3月起新北市板橋區的國定古蹟林家花園進行二期修復，配合修復工程林家花園推出「文資開箱趣」活動，舉辦傳統工藝研習及文化資產修復推廣課程，9月將進行彩繪及瓦作兩項傳統工藝講學。

林家花園8月份文化資產修復推廣課程修護工程導聆與傳統工藝講學兩大研習主題，9月份將持續開箱彩繪及瓦作兩項傳統工藝，同時邀請長期合作種子導覽員計畫的板橋中山國小及台藝大古蹟藝術修護學系師生一同參與。

新北市文化局表示，傳統建築彩繪主要功能為修補建築木構上的瑕疵、保護木構件，彩繪技法歷經各朝代發展也成為不可或缺的裝飾工藝。而瓦作常用於建築屋頂工程，傳統漢式建築屋頂工程十分講究瓦材的鋪設方法，必須配合屋坡與脊頭造型，才能構成屋頂的整體設計。

另外，林家花園響應2022全國古蹟日，本月17、18兩日免收門票，並提供定時導覽服務。9月18日則有李乾朗老師擔任修復專題講座講者，將以林家花園的假山文化為題演說，揭開古蹟保存與修復，引領大眾關注文化資產價值的保存與傳承。

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