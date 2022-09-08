連假不怕無去處 北市花海、花展中秋節登場

中秋連假即將到來，若不想出遊塞車，也能在台北市內走走，北市工務局就推出一系列活動，如貓空山上的樟樹步道，就開滿了向日葵與農村裝置造景；中正河濱公園內也有紅色及粉色的百日草花海可以欣賞，可漫步或騎腳踏車享受秋季涼爽的微風；士林官邸則是展出秋季蘭花暨盆花展，中秋假期不怕沒地方去。

北市大地處表示，現在貓空的樟樹步道上，向日葵花海已經佇立其中，在夏日炎炎的季節顯得耀眼奪目、朝氣蓬勃，繼與嬌嫩欲滴的粉紅波斯菊相遇後，想感受熱情奔放的青春與活力，一定不能錯過今年首度綻放的向日葵花期。樟樹步道還隱藏著許多小驚喜，像是隨四季更迭變化的花田、茶園小梯田、農村造景的裝置藝術等，豐富多樣的元素，讓整條步道走一點也不無聊。

北市水利處在中正河濱公園撒下百日草花籽，近期已陸續開花，紅色及粉色的百日草，為綠意盎然的草地增添繽紛色調，搭配上黃澄澄的大南瓜裝置物和月亮座椅，童趣十足，賞花期預計可持續到9月底。

水利處說，民眾若不想悶在家裡吃月餅「增肥」，可以到河濱漫步賞花、騎乘自行車，微涼的傍晚最適合在河濱公園散步，夜晚抬頭便可看到月亮高掛。不想走路可以騎著自行車，沿著河岸恣意享受微風吹拂，還能順道參加水利處舉辦的「環騎台北」活動，既可健身又可以瘦身。

除此之外，北市公園處也在士林官邸舉辦秋季蘭花暨盆花展，展期為9月9日到10月10日。公園處表示，秋石斛蘭與春石斛蘭是石斛蘭大家族中的兩大台柱，夏末秋初為秋石斛蘭大放異彩的時候，本次展出都是台灣最盛行的品種，共收集了超過10種、300株的秋石斛蘭。