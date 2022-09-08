軒嵐諾颱風救基隆水情 帶給全台水庫4.2億噸水量

行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取「軒嵐諾颱風對水情影響-近期水情展望」報告。經濟部指出，軒嵐諾颱風為全台水庫帶來約4.2億噸水量，已舒緩基隆地區緊繃的水情。蘇揆裁示，為長治久安，仍請有關部會持續推動長期水資源建設，密切監看水情變化，滾動檢討各項節水調度措施，「節今日之水，解明日之渴。」

經濟部水利署長賴建信指出，今年7、8月降雨為中央氣象局有紀錄以來第2少雨，經濟部自6月即提前啟動防旱整備，在中央、地方及民間共同努力合作下，透過細緻水資源管理，日日監看水情，滾動檢討各項節水調度措施，全力降低少雨對基隆地區影響。

賴建信指出，近期軒嵐諾颱風應變過程，也展現各項水利建設及應變成效，如石門水庫於颱風期間未有高濁度問題，得以穩定供水，前瞻建設阿姆坪防淤隧道也於本次颱風首次啟用，排砂20萬立方公尺，為水庫增加庫容。

台水董事長胡南澤表示，將持續自基隆河抽取蓄存新山水庫，預估至10月中旬蓄水量可達650萬噸（65%）以上，目前基隆地區供水正常。台水已規畫基隆地區供水改善方案，如短期新設下寮加壓站增加汐止地區北水處支援水量，以蓄存新山水庫水量，中期再開鑿深井，及長期研議辦理基隆地區與北水處雙向支援管線等，使基隆供水更加穩定。

行政院發言人羅秉成會後轉述，蘇貞昌說，全球極端氣候愈趨頻繁，以前是旱澇交替，現在則是各地同時並存，且更兇猛。去年台灣面臨百年大旱嚴峻挑戰，撐過史上最長分區供水紅燈措施，今年史上最晚首發颱風軒嵐諾，上周末與台灣擦身而過，台灣有雨無災，是老天特別眷顧，中間也有大家長年努力與準備，天助自助者，才能逢凶化吉。

蘇貞昌表示，今年7、8月降雨，是氣象局有紀錄以來第2少雨，基隆地區河川都幾近無水，幸好政府及時因應，調節有無，加上老天相助，這次颱風讓全台水庫大有進帳，帶來4.2億噸豐沛雨量，石門水庫幾近滿庫，讓繃緊神經開始實施減壓供水的基隆旱象得以解除，經濟部水利署帶領台水與地方政府一起合作，加上國軍協助、民間公司支援大型水車，他都要特別肯定感謝。

蘇貞昌說，基隆水情雖已趨穩，但為長治久安，仍請水利署、台水公司持續推動長期水資源建設，提升新山水庫蓄水，密切監看水情變化，滾動檢討各項節水調度措施，做更細緻管理，節今日之水，解明日之渴。

蘇貞昌表示，全球極端氣候已成常態，行政團隊既要一邊抗旱，也要隨時防洪，有水沒水都要面對，也都是考驗，如何善用調度水資源，請有關部會全力以赴，行政院會給予最大支持，在面對氣候變遷挑戰時能更有韌性。