清冠系列獲國際認證 可降低74%死亡率

「清冠2號比1號更進化，還能顯著降低74.07%死亡率，希望能儘速推廣使用！」衛福部中醫藥研究所8日公布清冠1號、2號的研究成果，副所長邱文慧表示，經實驗證實，清冠2號、1號的效果都比西醫好，清冠2號治療甚至能顯著降低74.07%死亡率。中醫師公會理事長柯富揚呼籲，政府應儘早通過清冠系列的正式藥證。

清冠成果國際認證

邱文慧說明，在去年5月疫情結束後，研究團隊匯集9家IRB審核通過的教學醫院臨床數據，以302名不需供氧的輕、中症患者，接受清冠一號與西醫常規照護各半，評估轉入ICU或插管的重症風險；另納入246名需要供氧的重症患者，接受清冠二號與西醫常規照護各123名，分析死亡相對風險。

她指出，這相當於臨床四期的研究，其結果顯示，於30天觀察期內，接受清冠1號治療的輕、中症患者均未轉重症，接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）；在重症患者中，西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而接受清冠二號治療組僅7人（5.69%），顯示清冠二號可顯著降低74.07%死亡率。

邱文慧表示，證實清冠系列改善肺栓塞及抑制變種病毒的研究雙論文已被高點數國際學術期刊接受將刊登，開啟台灣在創新中醫藥研究的國際學術地位，顯示清冠1號與清冠2號用於降低新冠病人轉重症及減少死亡風險的臨床療效，「是被國際接受與認可的！」

2號可抑制肺炎誘發

衛福部中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠1號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症病患轉為重症；清冠2號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚呼籲，清冠一號不應該只是EUA緊急授權，未來仍有需求下，應盡早通過正式藥證，政府應規劃清冠1號與2號為正式處方藥證，並讓公費清冠1號延續到疫情指揮中心解編為止，才是對國人健康最好的防護。

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