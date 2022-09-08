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宗博館特展加碼宗教地景文化座談 見證台灣多元信仰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
參加文化座談的觀眾，至「宗教地景＠新莊」展場參觀。圖／世界宗教博物館提供
參加文化座談的觀眾，至「宗教地景＠新莊」展場參觀。圖／世界宗教博物館提供

位於新北市永和區的世界宗教博物館除在日前展出「宗教地景@新莊」特展外，近日也攜手輔仁大學宗教學系舉辦文化座談，邀請田野調查團隊與民眾交流，討論信仰在生活中的體現，並回答民眾對於新莊宗教地景的疑問及田野調查的好奇，氣氛熱絡。

文化座談邀請訪查5個宗教地景「新莊覺明寺」、「新莊地藏庵」、「新莊長老教會」、「新莊雷法壇」、「新莊聖保祿天主堂」的田野調查團隊，分享宗教地景建立與變遷背後蘊含的人文故事。

文化座談上，分別放映新莊區5個宗教地景深訪影片，各地景深訪團隊王兆立、郭育瑋、吳昱炎、張名揚、張超然、鄭印君，闡述各地景建立源於因緣際會、撫慰孤魂野鬼及誠心奉獻，凝聚了在地人民的精神。影片結束後，深訪團隊也與民眾分享各地景的宗教文化及在地化發展。

計畫主持人輔仁大學宗教學系主任鄭印君說，宗教地景調查的初衷，是以學術進行鉅細靡遺的調查，將成果分享給大眾，同時讓學生進行學術養成。目前全台灣宗教地景普查，已有1萬2000多筆資料建置，希望各地區的宗教地景樣貌能透過資料庫的累積與傳遞，讓更多人發現台灣的美好。

鄭印君指出，疫情下的宗教地景研究更為困難，對宗教研究更是巨大挑戰，卻也有新發現，如觀察到不同於往年田調的現象，尤其在協助政府公共衛生單位宣導防疫措施的方法上，很多宗教會進行「轉譯」，試圖尋找宗教論述與對於信徒更有解釋力的說法，發展出新的信仰活動形式。

以長老教會面對疫情為例，利用資訊工具與網路，以多媒體的形式禮拜與宣講活動，增加電話服務人力，安撫信徒可能產生的焦慮情緒，進而維持信徒對信仰團體的黏著度。

負責採訪道教的團隊則說，疫情也讓民眾有了重新「認識」信仰的契機，台灣民間信仰本來就處於「人神共存」狀態，也就是所謂的「也著神、也著人」，即便因防疫措施暫時限制信仰活動，仍有不少民眾通過其他方式尋求宗教的支持，並在防疫政策放寬時，恢復參與信仰活動的頻率與力度。

世界宗教博物館教育推廣組主任林芷頡表示，一個地區宗教地景的變化，反映出該地文化變遷的過程，宗博館2017年開始與輔仁大學宗教系、中研院數位文化中心合作，進行長期的「宗教地景調查計畫」，「宗教地景@新莊」特展正能傳達台灣宗教多樣性背後的在地化發展脈絡。

輔仁大學宗教學系田野調查團隊分享各地景的宗教文化，及在地化發展。圖／世界宗教博物館提供
輔仁大學宗教學系田野調查團隊分享各地景的宗教文化，及在地化發展。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館即日起至10月30日推出「宗教地景@新莊」特展。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館即日起至10月30日推出「宗教地景@新莊」特展。圖／世界宗教博物館提供
輔仁大學宗教學系系主任鄭印君（右）及活動主持人盛翠穎，在座談活動問題時段，回應現場觀眾提問。圖／世界宗教博物館提供
輔仁大學宗教學系系主任鄭印君（右）及活動主持人盛翠穎，在座談活動問題時段，回應現場觀眾提問。圖／世界宗教博物館提供
「宗教地景＠新莊」文化座談，放映各宗教地景訪問影片。圖／世界宗教博物館提供
「宗教地景＠新莊」文化座談，放映各宗教地景訪問影片。圖／世界宗教博物館提供

民間信仰 輔仁大學 疫情

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