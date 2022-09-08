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高醫體系特製凍月餅、烤肉凍 喉嚨卡卡長輩也能安心吃
這個周末就是中秋節，高雄醫學大學暨醫療體系1校5院鑑於長輩口腔功能退化，由營養師製作凍月餅、烤肉串燒凍、特調塑型餐送到大同福樂學堂日照中心讓長輩品嘗，咀嚼吞嚥卡卡的長者也能安心食用。
高醫因應中秋節特調的塑型餐，把雞、蝦、玉米、豆腐、香菇及月餅、文旦都重新塑型調製，低糖、低鹽、適合吞嚥，色香味幾乎完全保留，讓長輩們好吃、好吞又安心。
大同福樂學堂，是全台首座利用學校教室改造的日照中心，收托30名失能與失智長者，高雄醫學大學校長楊俊毓在中秋節前夕特別帶高醫大副校長暨附設高醫岡山醫院籌設營運處執行長吳登強、小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長傅尹志、旗津醫院院長蔡忠榮、高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、小港醫院副院長洪志興等人前往慰訪，致贈長輩全台首創的安心凍月餅禮盒。
長輩們享用另類中秋大餐前，高醫大口腔衛生學系師生先為他們做口腔衰弱檢測，並帶做健口操，提升口腔肌力及咀嚼力，86歲兩度中風的小蘭奶奶，進食、喝水經會會嗆咳，這次吃到營養師現做的綠豆椪月餅凍，十分滿足。
高醫大指出，吞嚥障礙是高齡者常見的問題，除了影響長者的食欲及營養攝取，在進食過程中造成嗆咳及吸入性肺炎也有致命危險，為幫助長輩們預防咀吞障礙及改善咀嚼吞嚥問題，高醫大規劃了大南方咀嚼吞嚥人才培育基地計畫，運用AR/VR口腔照護模擬訓練，結合臨床評估診斷、設置高齡友善教學示範廚房及咀嚼吞嚥困難飲食照護應用等一條龍式的健康照護方案，促進各年齡層健康。
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