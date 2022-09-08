快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

清冠一號防重症 二號降74%死亡率

中央社／ 台北8日電

衛福部國家中醫藥研究所今天公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低74%死亡率。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，衛生福利部國家中醫藥研究所研發台灣清冠一號提供治療輕中症患者，並優化研發清冠二號治療重症患者。「清冠一號、清冠二號臨床療效暨基礎科學研究成果」發表記者會今天上午舉行，分享臨床研究成果。

中醫藥研究所副所長邱文慧簡報指出，研究結果顯示，於30天觀察期內，151名搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，另151名僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）轉重症，包含插管、轉入ICU，「也就是0跟9.27%的顯著差異」。

至於重症患者，邱文慧表示，123名西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而123名接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69%），顯示清冠二號治療可顯著降低74.07%死亡率。

中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症病患轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚呼籲，清冠一號不應該只是EUA緊急授權，應盡早通過正式藥證，盼政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止，才是對國人健康最好的防護。

清冠一號 中醫 患者

延伸閱讀

新版清冠二號降低重症、死亡 研究成果登國際期刊

中榮獨步全球新發現！敗血症後…23.5%配偶罹精神疾病

中國清零代價大 專家：放開管制疫情不會失控

恩恩爸申請國賠1元不成立 3監委今登消防局調查

相關新聞

南部5縣市大雨特報 注意短延時強降雨雷擊

中央氣象局發布大雨特報，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及恆春半島等5縣市因對流雲系發展旺盛，亦有短延時強降雨，注意雷擊...

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

彰化縣大村鄉中正西路平交道今天上午故障，疑因柵欄無法升起，導致多班台鐵班次誤點，最長延誤40分鐘，目前還有花壇段也傳出故...

軒嵐諾颱風救基隆水情 帶給全台水庫4.2億噸水量

行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取「軒嵐諾颱風對水情影響-近期水情展望」報告。經濟部指出，軒嵐諾颱風為全台水庫帶來約4.2億...

梅花颱風今早生成 這天最接近台灣 發布海警機率曝光

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午增強為今年第12號颱風梅花，強度預計可到中颱等級。中央氣象局預報員黃恩...

虎頭蜂巢有幾隻蜂王？ 秋節前後蜂群造王1巢逾百隻蜂王

中秋連節明天登場，秋節前後是虎頭蜂出沒季節，嘉義縣救援協會理事長徐紹唐日前在沿海東石鄉，摘除1個虎頭蜂巢，發現新生的蜂王...

疫情停辦、颱風延期 苗栗山城星光馬拉松9日恢復舉辦

苗栗縣2022山城星光馬拉松原定上周六在縣立體育場盛大展開，但因颱風軒嵐諾影響而延期，縣府與承辦單位研商後決定明天9月9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。