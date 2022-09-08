清冠一號防重症 二號降74%死亡率

衛福部國家中醫藥研究所今天公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低74%死亡率。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，衛生福利部國家中醫藥研究所研發台灣清冠一號提供治療輕中症患者，並優化研發清冠二號治療重症患者。「清冠一號、清冠二號臨床療效暨基礎科學研究成果」發表記者會今天上午舉行，分享臨床研究成果。

中醫藥研究所副所長邱文慧簡報指出，研究結果顯示，於30天觀察期內，151名搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，另151名僅接受西醫常規照護組則有14例（9.27%）轉重症，包含插管、轉入ICU，「也就是0跟9.27%的顯著差異」。

至於重症患者，邱文慧表示，123名西醫常規照護組有27人（21.95%）死亡，而123名接受清冠二號治療組僅7人死亡（5.69%），顯示清冠二號治療可顯著降低74.07%死亡率。

中醫藥研究所中醫藥臨床組組長沈郁強解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症病患轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚呼籲，清冠一號不應該只是EUA緊急授權，應盡早通過正式藥證，盼政府應規劃清冠一號與二號為正式處方藥證，並讓公費清冠一號延續到疫情指揮中心結束為止，才是對國人健康最好的防護。