快訊

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

有你嗎？網列iPhone 14換機潮「四大族群」 苦主哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假疏運 高市推「大眾運輸旅遊路線圖」

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局整理出「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線圖。圖／高市交通局提供
高市交通局整理出「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線圖。圖／高市交通局提供

中秋連假將至，今年中秋有3天連假，為因應出遊人、車潮，高市交通局提醒，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每天上午11點至下午5點管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、電動機車、旗津居民機車除外），旗津地區將依車潮狀況彈性管制。

交通局也針對各觀光景點規畫「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線圖，也整理出轉乘捷運（輕軌）站的停車場，提醒民眾可將車輛停放後轉成大眾運輸。如前往駁二、棧貳庫旅客可將車輛停放於新光公有停車場，於輕軌C7軟體園區站轉乘至輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站下車。另輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，也可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘。

連假期間，高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將加強交通疏導，另各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。觀光局在9月2日至9月13日於田寮月世界舉辦「2022高雄愛·月熱氣球」活動也會有交通管制資訊。

西子灣（哈瑪星）地區已全日禁止遊覽車進入哈瑪星(公車及有通行證之大客車除外)，遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

高雄市推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。交通局邀民眾來高雄使用MeN Go時數卡或QR code乘車碼，搭乘公共運具前往觀光景點。

輕軌 哈瑪星 連假

延伸閱讀

中秋連假預期到台南搶看米奇車潮多 提醒避開易塞路段

中秋連假3天免費接駁巴士 谷關站搭車到八仙山收費站

梅花颱風上午8時生成 中秋連假尾聲北部、東半部水氣略增

竹縣確診+1291…中秋連假開設疫苗接種 9月11日全縣停收垃圾

相關新聞

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

彰化縣大村鄉中正西路平交道今天上午故障，疑因柵欄無法升起，導致多班台鐵班次誤點，最長延誤40分鐘，目前還有花壇段也傳出故...

梅花颱風今早生成 這天最接近台灣 發布海警機率曝光

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午增強為今年第12號颱風梅花，強度預計可到中颱等級。中央氣象局預報員黃恩...

虎頭蜂巢有幾隻蜂王？ 秋節前後蜂群造王1巢逾百隻蜂王

中秋連節明天登場，秋節前後是虎頭蜂出沒季節，嘉義縣救援協會理事長徐紹唐日前在沿海東石鄉，摘除1個虎頭蜂巢，發現新生的蜂王...

疫情停辦、颱風延期 苗栗山城星光馬拉松9日恢復舉辦

苗栗縣2022山城星光馬拉松原定上周六在縣立體育場盛大展開，但因颱風軒嵐諾影響而延期，縣府與承辦單位研商後決定明天9月9...

中秋連假預期到台南搶看米奇車潮多 提醒避開易塞路段

9月9月至11日是為期3天的中秋節連續假期，台南市交通局表示預期台南地區從8日起就會出現返鄉旅遊車潮，連假期間在安平區遊...

梅花颱風上午8時生成 中秋連假尾聲北部、東半部水氣略增

中央氣象局上午8時發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號(國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。