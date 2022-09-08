中秋連假疏運 高市推「大眾運輸旅遊路線圖」

中秋連假將至，今年中秋有3天連假，為因應出遊人、車潮，高市交通局提醒，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每天上午11點至下午5點管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務用機車、電動機車、旗津居民機車除外），旗津地區將依車潮狀況彈性管制。

交通局也針對各觀光景點規畫「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線圖，也整理出轉乘捷運（輕軌）站的停車場，提醒民眾可將車輛停放後轉成大眾運輸。如前往駁二、棧貳庫旅客可將車輛停放於新光公有停車場，於輕軌C7軟體園區站轉乘至輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站下車。另輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，也可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘。

連假期間，高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將加強交通疏導，另各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。觀光局在9月2日至9月13日於田寮月世界舉辦「2022高雄愛·月熱氣球」活動也會有交通管制資訊。

西子灣（哈瑪星）地區已全日禁止遊覽車進入哈瑪星(公車及有通行證之大客車除外)，遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

高雄市推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。交通局邀民眾來高雄使用MeN Go時數卡或QR code乘車碼，搭乘公共運具前往觀光景點。