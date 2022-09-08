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中捷藍線環評過關 盧秀燕喊話中央「拜託盡快核定」

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中捷運藍線環評昨天過關，台中市長盧秀燕今早喊話中央，「拜託盡快核定，台中市可立即動工。」記者林佩均／攝影
台中捷運藍線環評昨天過關，台中市長盧秀燕今早喊話中央，「拜託盡快核定，台中市可立即動工。」記者林佩均／攝影

台中捷運藍線環評昨天中央審議通過，台中市長盧秀燕今早表示，感謝環保署與中央各單位協助，環評通過後，希望中央盡速核定藍線，一旦核定可立即開工，北部捷運發達，中南部得迎頭趕上，拜託中央盡快核定。

盧秀燕今早在和平區梨山賓館前受訪表示，特別感謝環保署、中央各單位協助通過台中捷運藍線環評，這是重大工程最重要關卡之一，環評關卡通過後，希望中央盡速核定。

盧秀燕說，北部地區捷運很發達，中南部必須迎頭趕上，要加強布建，目前台中捷運第一條綠線已經通車，希望藍線趕快開工，其他路線也趕快核定。

她說，捷運藍線中央一旦核定，台中市立刻可以開工，縮短布建年限，她謝謝中央通過環評，也拜託趕快核定並同意台中市開工。

台中捷運 環評 台中市長

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