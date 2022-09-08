梅花颱風今早生成 這天最接近台灣 發布海警機率曝光

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午增強為今年第12號颱風梅花，強度預計可到中颱等級。中央氣象局預報員黃恩鴻說，梅花颱風預估是12日最接近台灣，不過發布海上颱風警報的機率偏低。

黃恩鴻也說，因颱風生成，10日至14日台灣北部及東北部水氣會偏多、降雨機率會變高，民眾須留意；不過梅花颱風距離台灣仍有距離，移動的快慢、轉向角度仍有變數，須密切觀察。