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梅花颱風今早生成 這天最接近台灣 發布海警機率曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中秋連假天氣。圖／中央氣象局提供
中秋連假天氣。圖／中央氣象局提供

原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午增強為今年第12號颱風梅花，強度預計可到中颱等級。中央氣象局預報員黃恩鴻說，梅花颱風預估是12日最接近台灣，不過發布海上颱風警報的機率偏低。

黃恩鴻也說，因颱風生成，10日至14日台灣北部及東北部水氣會偏多、降雨機率會變高，民眾須留意；不過梅花颱風距離台灣仍有距離，移動的快慢、轉向角度仍有變數，須密切觀察。

中央氣象局觀測顯示，輕度颱風梅花今早的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1390公里海面上，以每小時14公里速度，向西北進行；梅花颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

梅花颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象局提供
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象局提供
輕度颱風梅花今天上午8時在菲律賓東方海面生成，未來將朝向西北側琉球海域方向移動。圖／國家災害防救科技中心提供
輕度颱風梅花今天上午8時在菲律賓東方海面生成，未來將朝向西北側琉球海域方向移動。圖／國家災害防救科技中心提供

颱風 梅花 氣象局

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