NG動作！女中秋爽吃柚「脖子現詭異手印」 醫：最快2個月才消

快到一年一度的中秋佳節，這時候也是文旦柚子盛產的季節，在佳節歡聚時，不少人都會吃月餅、柚子來感受中秋氣氛。不過林昀萱醫師指出，之前有女生在中秋節後手癢、脖子癢來就醫，發現是剝了柚子手沒洗就碰脖子，讓脖子上留下「手印」，恐怕需要兩、三個月才會退。

林昀萱醫生在臉書專頁發文寫道，之前有女生在中秋節後因為手癢、脖子癢就診，林昀萱詢問下發現女子當時剝了很多柚子，但在手沒洗的情況下就去摸了脖子，因此在碰到的地方留下了「手印」。

林昀萱表示，柚子皮含有漆酚類跟其他化合物，有些人接觸到就可能會有過敏的情況發生，而柚子皮上的油脂有很強的清潔作用，除了會刺激皮膚外，也會損害皮脂膜造成脫皮。

林昀萱也說，皮膚沾到柚子皮裡的光敏性物質被陽光及紫外線照到後，會產生光敏感性皮膚炎，在手上或其他有碰到的地方留下咖啡色的痕跡，通常需要兩、三個月才會退。

因此，林昀萱建議皮膚較敏感的人，最好能戴手套剝柚子，如果不方便，要記得剝完後馬上用肥皂洗手，手心手背都要洗乾淨，如果皮膚不舒服，要直接尋求專業協助，不要自己塗抹其他偏方讓情況加重。