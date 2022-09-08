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門諾醫院低劑量電腦斷層 補助高風險族群早期發現肺癌

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院配合衛福部政策，提供高風險族群2年一次免費的低劑量電腦斷層，有助早期發現肺癌。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院配合衛福部政策，提供高風險族群2年一次免費的低劑量電腦斷層，有助早期發現肺癌。圖／花蓮門諾醫院提供

衛福部今年7月起啟動肺癌早期偵測計畫，具肺癌家族史、重度吸菸史的中老年人，可每2年1次低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌。花蓮門諾醫院就有病患乾咳半年多，做了LDCT後發現約3公分腫瘤，確診為肺腺癌及時治療。胸腔科醫師指出，多數肺腺癌患者確診已是晚期，鼓勵高風險族群善用政府補助的免費健檢，及早發現、治療。

依據世界衛生組織資料，肺癌是全球癌症死因第一位，也高居台灣癌症死因之首，2020年共9629人死於肺癌，占所有癌症死亡人數19.2%。

門諾醫院表示，國健署啟動肺癌早期偵測計畫，門諾醫院配合政策，具有家族病史的45至74歲女性，或50至74歲男性，且其父母子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌之民眾，或50至74歲民眾有重度吸菸史達1年30包者，有意願戒菸，或戒菸15年內的重度吸菸者，都可以到醫院接受2年1次、免費的低劑量電腦斷層篩檢。

門諾醫院近日有一名65歲的林姓婦人，乾咳半年多，原本以為只是過敏，後來陪同丈夫到醫院看病，經醫師建議接受LDCT篩檢，發現約3公分腫瘤，確診為肺腺癌。醫師透過化療及標靶藥物治療，控制病情。

胸腔科醫師許智凱說，罹癌肺癌的原因很多，常見的如菸害、空氣汙染、有家族史、炒菜油煙等，若處在如長期暴露於重金屬物質、廢氣或石綿環境的特殊職場，也是高風險族群。

許智凱說，肺癌死亡率高與早期不容易發現有關係，因早期幾乎無症狀，X光檢查又容易有死角，若腫瘤小於1公分，或隱藏在心臟、血管、肺臟後方，就很難被看見，病患往往等到出現持續咳嗽、痰中帶血等症狀才就醫，發現時已是晚期。

他強調，定期健檢很重要，LDCT幅射劑量較低，不需要注射顯影劑也不用空腹，且採多角度拍攝人體不同橫切面，有助於發現1公分以下的肺部結節，可以即早追蹤、治療，民眾可善加利用，諮詢預約電話（03）8241526。

花蓮門諾醫院配合衛福部政策，提供高風險族群2年一次免費的低劑量電腦斷層，有助早期發現肺癌。圖／花蓮門諾醫院提供
花蓮門諾醫院配合衛福部政策，提供高風險族群2年一次免費的低劑量電腦斷層，有助早期發現肺癌。圖／花蓮門諾醫院提供
炒菜油煙也是可能罹患肺癌的原因之一。圖／花蓮門諾醫院提供
炒菜油煙也是可能罹患肺癌的原因之一。圖／花蓮門諾醫院提供

肺癌 醫師 癌症

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