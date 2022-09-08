疫情停辦、颱風延期 苗栗山城星光馬拉松9日恢復舉辦

苗栗縣2022山城星光馬拉松原定上周六在縣立體育場盛大展開，但因颱風軒嵐諾影響而延期，縣府與承辦單位研商後決定明天9月9日國民體育日在同時段恢復舉辦，預計有2500人參加，夏末初秋的夜晚，這項路跑活動結合苗栗市經國路的樟樹綠廊、浪漫優美的河濱公園及客家圓樓夢幻夜景，縣長徐耀昌歡迎所有愛好馬拉松的跑友到苗栗做客。

縣府指出，山城星光馬拉松因新冠疫情已停辦2年，終於在今年復辦，活動原定9月3日登場，但因颱風影響延至9月9日，這次活動除提倡路跑，鼓勵民眾養成運動習慣，更希望大家能跑出活力，迎向健康。

徐耀昌表示，縣府積極推展全民體育，今年規畫辦理山城星光馬拉松、18羅漢自行車運動觀光遊程、南庄慢城山水馬拉松、通霄濱海馬拉松等大型活動，獲得回響。這次星光馬拉松參加人數達2500人，感謝每位參賽者的支持，歡迎大家享受苗栗的夜景與初秋晚風。

承辦單位苗栗縣路跑協會理事長孫素娥表示，今年星光馬拉松分為42公里全程馬拉松組、21公里半程馬拉松組、9公里健跑組及3公里親子組，全馬、半馬及9公里組均採用最先進的晶片計時系統計算個人成績，預計頒發各組成績前10名好手。參賽者除可獲贈紀念衫及星光手環，只要完成挑戰就可獲得成績證明書及紀念獎牌，在參加馬拉松活動同時可好好欣賞苗栗山城風景，感受苗栗獨特的觀光特色。