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中秋連假預期到台南搶看米奇車潮多 提醒避開易塞路段

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供
台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供

9月9月至11日是為期3天的中秋節連續假期，台南市交通局表示預期台南地區從8日起就會出現返鄉旅遊車潮，連假期間在安平區遊憩碼頭舉行「米奇與好朋友CHILL遊台南」及多場重要活動登場，提醒市民朋友返鄉出遊，請先做好行程規畫，並注意即時發布交通訊息。

交通局指出，本周中秋節連假有多個活動舉行，「水交社中秋。閱農X小火柴市集」在南區興中街63巷，從8日8時起執行交通管制，提醒前往南區的民眾，多利用南門路以避開交通管制路段。

在安平區及中西區有2場路外活動，安平區遊憩碼頭舉行「米奇與好朋友CHILL遊台南」及在海安路二段(中正路至民生路)中央軸帶舉行「台南市垃圾減量計畫」二手物市集，周邊道路如運河路、海安路、中正路及民生路等，預計將吸引大量人、車，請行經活動周邊道路的車輛減速慢行，來往東西向民眾可多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)，避開擁擠路段，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局長王銘德表示，連假期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對南市其他重要路段，交通局也將在大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，保持道路交通順暢。

王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供
台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供
台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供
台南市交通局公布中秋連假台南地區交通疏運資訊，提醒用路人注意。圖／交通局提供

台南 中秋節 連假

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