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中秋連假3天免費接駁巴士 谷關站搭車到八仙山收費站

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山森林遊樂區的八仙山竹林，可徜徉療癒森林之美。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的八仙山竹林，可徜徉療癒森林之美。圖／東勢林管處提供

中秋連假預估旅遊人潮多，東勢林區管理處將在連假3天，9月9日到11日提供免費接駁巴士，遊客可從豐原客運谷關站搭免費接駁車到八仙山收費站，下車購票後直接到八仙山遊客中心，持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可折抵當日2小時停車費。

林務局東勢林管處所轄八仙山國家森林遊樂區，是林務局的森林療癒基地之一，可同時享受森林空氣的清新及溪水的清涼，八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關地區，擁有豐富的森林資源，可鄰近享受谷關泡湯浴，也能在園區內享受健康森林浴。

「天籟步道」是八仙山秋季療癒景點，年長者、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者都能逛森林，欣賞十文溪之美，也可到竹林步道，感受竹林的幽雅靜謐。

東勢林管處提醒，八仙山國家森林遊樂區內全面禁止吸菸、炊煮烤肉和攜帶寵物等相關規定，旅遊資訊可洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心：04-25951214；園區內有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點可洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。

八仙山森林遊樂區的天籟步道，是舒適平坦的通用步道，老人、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者皆能一覽。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的天籟步道，是舒適平坦的通用步道，老人、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者皆能一覽。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的中秋連假免費接駁車時刻表。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的中秋連假免費接駁車時刻表。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的溪流與森林。圖／東勢林管處提供
八仙山森林遊樂區的溪流與森林。圖／東勢林管處提供

八仙 森林遊樂區

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