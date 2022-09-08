中秋連假3天免費接駁巴士 谷關站搭車到八仙山收費站

中秋連假預估旅遊人潮多，東勢林區管理處將在連假3天，9月9日到11日提供免費接駁巴士，遊客可從豐原客運谷關站搭免費接駁車到八仙山收費站，下車購票後直接到八仙山遊客中心，持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，至谷關立體停車場旁全家便利商店繳費，可折抵當日2小時停車費。

林務局東勢林管處所轄八仙山國家森林遊樂區，是林務局的森林療癒基地之一，可同時享受森林空氣的清新及溪水的清涼，八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關地區，擁有豐富的森林資源，可鄰近享受谷關泡湯浴，也能在園區內享受健康森林浴。

「天籟步道」是八仙山秋季療癒景點，年長者、小孩、推娃娃車的民眾及輪椅使用者都能逛森林，欣賞十文溪之美，也可到竹林步道，感受竹林的幽雅靜謐。