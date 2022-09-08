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梅花颱風上午8時生成 中秋連假尾聲北部、東半部水氣略增
中央氣象局上午8時發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風，編號第12號(國際命名：MUIFA，中文譯名：梅花)，預測朝西北往琉球海域行進。
梅花颱風目前中心位置在菲律賓東方海面，以每小時15公里速度，向北北西進行。
國家災害防救科技中心表示，輕度颱風梅花今天上午8時在菲律賓東方海面生成，未來將朝向西北側琉球海域方向移動。預計11日至12日最接近台灣，須留意未來颱風路徑的變化。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第12號颱風梅花（澳門命名）正式生成，若相較軒嵐諾，更偏東一點，對台無直接影響，但預期周日北部東半部的水氣可能略多一些。歷史平均應該有15.2個颱風，目前略少於平均值。
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；今天新竹至彰化、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風。
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