梅花颱風將生成路徑分歧 外圍水氣可能中秋下半天移入

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天清晨中北部受到北方乾空氣移入影響，雲量減少，溫度降幅變得明顯，以台北站來看，昨天的最低溫為25.9度，今天則有23.4度，其他近郊、空曠地區還有丘陵、淺山間的低地最低溫還會再降2-3度，明顯有涼意。

他說，預估今天白天中北部雲量仍少，高溫在日照作用下也會比昨天回升3度左右，局部地區日夜溫差可能達到8度以上，建議外出可以依溫度變化稍微調整衣著。

另外，這次的乾空氣有伴隨少量的境外汙染物南下，空氣品質有轉差的狀況，呼吸道較敏感的族群可以減少外出時間。

今天清晨南部還沒有受到乾空氣的影響，反而有東北風繞流造成局部對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨的狀況，柯聿寧說，今天南部白天的環境仍有熱對流發展的條件，並可能帶來局部較大的雷陣雨，外出時需要留意天氣變化。

柯聿寧說，預估乾空氣的影響可延續到中秋節上半天，南部的降雨也將減少，各地天氣相對穩定。

柯聿寧表示，目前熱帶性低氣壓TD15，在鵝鑾鼻東南東方約1400公里海面上，持續發展當中，美軍已經在昨天晚上就認定它的強度已經到足以升格為颱風的標準，目前只需要等日本氣象廳宣布，梅花颱風就會出現。

他說，預計TD15周六將接近琉球海域，外圍的水氣可能在中秋下半天逐漸移入，因此晚間迎風面的北海岸、東北角等地區天候狀況較差，且有短暫雨的機會；其餘北部、花東地區雲量也會略增多；中部及外島夜間雲量較少，不須擔心賞月被雲層干擾，南部的山區預估在入夜時仍有些雲量存在，不過晚間雲量也會減少，受影響較小。

柯聿寧說，目前模式對TD15中心位置的掌握仍有所不同，且後續的路徑分歧與昨天相比沒有收斂的狀況，因此預報上在未來的路徑、轉向的角度、移動的快慢仍然都有差異，綜合模式預報結果，大致可預估在周日到下周二，北部迎風面的降雨量、範圍有增多趨勢，不過降雨的量級以及範圍還是要等到路徑明朗之後，才有辦法確定。