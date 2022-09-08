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倡議「溫柔生產」高市大同醫院婦幼中心9月啟用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大同醫院婦幼中心舉辦新手爸媽嬰幼兒按摩課程。記者王昭月／翻攝
大同醫院婦幼中心舉辦新手爸媽嬰幼兒按摩課程。記者王昭月／翻攝

因應少子化，高雄市立大同醫院重新整修婦幼中心，並伸議「溫柔生產」，以友善舒適的生產環境鼓勵婦女生育，全新的婦幼中心設備、環境媲美醫學中心等級，9月啟用。

大同醫院院長傅尹志說，少子化危機不忽視，因此醫院整合婦產科與小兒科的醫療資源，將5樓的復健中心改造成婦幼中心，所有的婦幼病房集中在同一樓層，並引進溫柔生產概念，提供產婦身心支持的友善生產環境。

婦產科主任唐逢翔表示，婦幼中心可24小時提供自然產、剖腹產、減痛分娩及剖腹產術後止痛服務。響應母嬰親善政策，也鼓勵婦女產後即刻與新生兒肌膚接觸；自然產及剖腹產開放先生陪產、彈性產後親子同室。

小兒科主任周柏青指婦幼中心亦設置嬰兒中重度病床，並逐年擴增醫療服務能量。也設計家庭式療癒休憩空間，推出嬰幼兒親子按摩課程、正向教養課程及育兒哺乳衛教等活動課程服務，營造像親子飯店般的舒適體驗，方便待產及嬰兒托育。

婦產科主治醫師徐昕宜說，生產不是生病，母親都有能力自然生產，低風險的產婦其實不需要太多的醫療行為干涉，「溫柔生產」的精神強調尊重產婦的本能，透過產前的教育、生產計劃的制訂，讓產婦和伴侶能有美好的生產經驗。

高雄市立大同醫院婦幼中心9月1日啟用，喜迎第二名大同寶寶。記者王昭月／翻攝
高雄市立大同醫院婦幼中心9月1日啟用，喜迎第二名大同寶寶。記者王昭月／翻攝
高市大同醫院婦幼中心全新改造，院長傅尹志(左四)贈禮給新手爸媽，祝福新生兒平安健康。記者王昭月／翻攝
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婦產科 親子 嬰兒

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