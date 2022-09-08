快訊

iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、功能 哪一款最划算

1張圖看準梅花颱風路徑潛勢 彭啟明曝對台灣影響

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中秋連假天氣和賞月指數。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
中秋連假天氣和賞月指數。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第12號颱風梅花今天將生成，但預期將通過琉球群島附近，不影響台灣，台灣的中秋節天氣大致穩定，東北風的天氣，可以放心。

天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析中秋連假天氣和賞月指數。今天開始北方有明顯的乾空氣移入，中北部將轉晴時多雲天氣，包括迎風面天氣也較穩定，溫度在日照作用下可回到31-33度。

至於南部還有殘留一些水氣，因此午後仍然有熱對流發展的機會，下午需留意天氣變化，晚間乾空氣的降溫幅度也較大，深夜到清晨時段外出需注意溫差，以免著涼。

明天天氣狀況仍類似，不過南部的午後降雨還會再縮減，另外需要留意，這次的乾空氣有伴隨一些境外的汙染物南下，空氣品質不是很好。

明天晚間水氣再度增多，東北風略減弱，且在上游處的日本南方到琉球海域有與偏東風交會的狀況，因此在明天晚間這些較潮濕的東北風會來到台灣的迎風面，雲量開始增多。

周六到周日受到未來可能生成的梅花颱風其外圍水氣影響。迎風面的天氣將會逐漸轉差，雲量越來越多、降雨越來越頻繁 ，預計周六晚間，北海岸到東北部地區天候狀況可能較差，多雲時陰偶有短暫雨，恰逢中秋賞月的時間，需要碰碰運氣。

花東、北部雲量也稍多，但還是有機會看到月亮；西半部及外島地區天氣晴時多雲，較不需擔心賞月被天候干擾；南部山區入夜時可能還是有較多的雲存在，月亮初升起時有受到部分遮蔽的機率，但月亮升起後大致不受影響。

至於未來的梅花颱風動態，各個模式還是有些分歧，主要在移動的速度、周日到下周一通過琉球的位置、通過後北轉的角度有差異，後續的天氣會因為這些變動稍有不同，這幾天還需要再觀察預報變化狀況。

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站

中秋節 東北風

延伸閱讀

水庫進帳解渴 彭啟明估暴風圈最快上午10時脫離東北角

指軒嵐諾如伸卡球、頻「回春」 彭啟明估暴風圈晚間6時觸陸

預期中颱軒嵐諾暴風圈今晚6時觸陸 彭啟明：慶幸不是直撲台灣

「暴風圈可能觸陸」 彭啟明：新路徑趨勢提高發陸警機會

相關新聞

1張圖看準梅花颱風路徑潛勢 彭啟明曝對台灣影響

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第12號颱風梅花今天將生成，但預期將通過琉球群島附近，不影...

中秋連假逐日天氣預報看這 吳德榮：梅花颱風今天形成

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天水氣減少，各地大多晴時多雲；午後南部及嘉...

中秋連假 國5恐塞車11小時

明起就是中秋連假，交通部高公局預估今天國道就會開始出現車流，其中國五預計上午九時會車多壅塞，將一路持續至午夜十二時。明天...

恐誘發癲癇？雪隧七彩燈喊卡

為防疲勞駕駛，交通部高公局在國五雪山隧道雙向各規畫一處試辦情境彩色燈，每小時轉換一次，燈光顏色有綠色、湛藍色、金黃色、粉...

健康主題館／烤肉不發胖 當天吃兩餐就好

中秋節連假明天展開，月圓人團圓，中秋「烤肉」準備好了嗎？為避免節日後體重直線上升，營養師劉怡里表示，善用烤肉的小技巧，懂...

倡議「溫柔生產」高市大同醫院婦幼中心9月啟用

因應少子化，高雄市立大同醫院重新整修婦幼中心，並伸議「溫柔生產」，以友善舒適的生產環境鼓勵婦女生育，全新的婦幼中心設備、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。