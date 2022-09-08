1張圖看準梅花颱風路徑潛勢 彭啟明曝對台灣影響
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第12號颱風梅花今天將生成，但預期將通過琉球群島附近，不影響台灣，台灣的中秋節天氣大致穩定，東北風的天氣，可以放心。
天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析中秋連假天氣和賞月指數。今天開始北方有明顯的乾空氣移入，中北部將轉晴時多雲天氣，包括迎風面天氣也較穩定，溫度在日照作用下可回到31-33度。
至於南部還有殘留一些水氣，因此午後仍然有熱對流發展的機會，下午需留意天氣變化，晚間乾空氣的降溫幅度也較大，深夜到清晨時段外出需注意溫差，以免著涼。
明天天氣狀況仍類似，不過南部的午後降雨還會再縮減，另外需要留意，這次的乾空氣有伴隨一些境外的汙染物南下，空氣品質不是很好。
明天晚間水氣再度增多，東北風略減弱，且在上游處的日本南方到琉球海域有與偏東風交會的狀況，因此在明天晚間這些較潮濕的東北風會來到台灣的迎風面，雲量開始增多。
周六到周日受到未來可能生成的梅花颱風其外圍水氣影響。迎風面的天氣將會逐漸轉差，雲量越來越多、降雨越來越頻繁 ，預計周六晚間，北海岸到東北部地區天候狀況可能較差，多雲時陰偶有短暫雨，恰逢中秋賞月的時間，需要碰碰運氣。
花東、北部雲量也稍多，但還是有機會看到月亮；西半部及外島地區天氣晴時多雲，較不需擔心賞月被天候干擾；南部山區入夜時可能還是有較多的雲存在，月亮初升起時有受到部分遮蔽的機率，但月亮升起後大致不受影響。
至於未來的梅花颱風動態，各個模式還是有些分歧，主要在移動的速度、周日到下周一通過琉球的位置、通過後北轉的角度有差異，後續的天氣會因為這些變動稍有不同，這幾天還需要再觀察預報變化狀況。
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