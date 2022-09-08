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中秋連假逐日天氣預報看這 吳德榮：梅花颱風今天形成
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天水氣減少，各地大多晴時多雲；午後南部及嘉義、南投有局部陣雨或雷雨。北部20至33度，中部22至34度，南部23至35度，東部18至35度。
吳德榮表示，明天各地大多晴時多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫降雨。周六中秋節各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。周日各地晴時多雲，北海岸、北部山區轉有局部短暫雨。周五至周日白天氣溫約33至35度，夜涼如水，日夜溫差稍大。
吳德榮說，下周一、周二颱風外圍、東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴。下周三北部、東北部及花東有局部短暫雨。
目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓。他表示，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，由於大氣環境複雜，50次的模擬路徑，大致朝西北前進、再轉北，但相當分歧。
吳德榮說，中央氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，今天將發展成第12號颱風梅花，並將持續增強至中度以上；向西北往琉球附近、再轉北，70％中心移入的機率範圍很大，與系集模式分歧的模擬路徑有相似結論。以目前預報路徑，梅花對台灣威脅不大，但有不確定性，應持續觀察。
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