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雪隧七彩情境燈誘發癲癇？ 高公局緊急喊卡先暫緩

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局在雪隧隧道雙向都各規畫了一處，試辦安裝情境彩色燈具，原預計明天正式啟亮，不過如今卻有癲癇患者的家屬擔憂，七彩燈光恐誘發癲癇發作，為避免疑慮，高公局昨臨時喊卡，圖／高公局提供
高公局在雪隧隧道雙向都各規畫了一處，試辦安裝情境彩色燈具，原預計明天正式啟亮，不過如今卻有癲癇患者的家屬擔憂，七彩燈光恐誘發癲癇發作，為避免疑慮，高公局昨臨時喊卡，圖／高公局提供

為了防止雪隧疲勞駕駛，高公局在雪隧隧道雙向都各規畫了一處，試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色，原預計明天正式啟亮，不過癲癇患者家屬擔憂，七彩燈光恐誘發癲癇發作，為避免疑慮，高公局今下午臨時決定喊卡。

高公局表示，單色模式目前仍維持不變，至於七彩模式，因外界有疑慮，會再和腦神經專業人士、學者、醫師等討論是否合適。

長近十三公里的雪山隧道，是台北通往宜蘭的必經之路，但也因為隧道長，景色無變化，常讓開車民眾覺得昏昏欲睡。為此，高公局藉著優化國五雪隧內照明環境的同時，在隧道內試辦安裝情境彩色燈具。

雪隧七彩情境燈的消息曝光後，引發不少民眾討論，有人質疑，彩色燈光感覺愈看愈頭暈；也有民眾擔憂，燈光好催眠，會不會開到想吐；還有民眾吐槽，根本就是雪隧時光機，開出來後可能是「出來應該是一百年前的宜蘭」。

有癲癇患者家屬質疑，七彩燈光恐誘發癲癇發作，若有癲癇或偏頭痛病史者，應該避免經過雪隧，否則當車速達到某個區間時，卻被燈光誘發發作，無論是不是在駕駛座上，都可能導致無法控制車輛。

高公局表示，當初在設計時，確實曾擔心會不會有炫光、暈眩等問題，但其實設置彩色燈具的路段僅短短一百公尺，以雪隧最高限速九十公里來開，大概兩三秒就過去了，不過為避免疑慮，今下午已決定七彩模式的部分先暫緩，會再找腦神經等專家學者討論後，再做決定。

雪隧 癲癇 患者

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