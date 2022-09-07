華航公益籃球訓練營 為小小球員灌溉夢想藍圖

中華航空長期支持本土體育發展，秉持「中華挺中華」精神，與P. LEAGUE+桃園領航猿合作，邀請陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷等四名球星提供經驗傳承，今天在桃園市立觀音國中舉辦公益籃球訓練營，帶領觀音國中籃球隊30位同學一起特訓，並鼓勵小球員們勇敢追夢。

中華航空表示，球星陳冠全、黃泓瀚、盧峻翔、李家慷並將職業籃球員利用角錐及繩梯訓練體能的方法，傳授給小球員們喚醒肌力、爆發力並且提升體能敏捷度；此外，球星們在傳授基本動作時，也會搭配實戰會運用到的技巧，同時利用道具作為干擾，加強小球員運球的穩定性。

另外還有投籃的穩定性訓練，手把手傳授基本跑位意識，訓練接球投籃及定點投籃穩定度。訓練結束後，還有趣味遊戲和球星分享勉勵時間，「希望大家保有對於籃球的熱愛，無論場上或場下所遭遇到的困難，都要全力以赴，以正向且積極的態度面對挑戰」，球星們期待觀音國中籃球隊的同學們未來能在球場上繼續努力。