影／桃機疫後首場空難防救演習 強化救災單位橫向聯繫
桃園機場公司為強化機場空難防救災能力，今天（7日）在804、805外機坪舉辦「111年度空難災害防救演習」實兵演練，總計動員21個機關團體、200餘人及各式車輛80輛共同參與。機場公司表示，本次演習為疫情發生後首場大規模、跨單位的擬真演練，期望透過擴大演習的參與，加強各救災單位間的橫向聯繫，同時也希望從過程中發現並解決問題。
機場公司副總經理李俊德表示，機場公司依據我國災害防救法及國際民航組織相關規定，定期舉辦空難搶救演習，藉以檢視機場公司團隊與相關單位間通報、救援的能力。桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，但「安全」是機場公司最重要的核心價值，縱使消救能量可達國際民航組織（ICAO）規範最高等級第十級，但仍需未雨綢繆，藉由不斷演練檢視空難災害的應變機制。
機場公司指出，本次演習分為「無腳本兵棋推演」與「實兵演練」，其中無腳本兵推已於8月1日進行。今日進行之實兵演練，模擬客機起飛時遭遇強勁側風，且液壓系統故障導致鼻輪無法轉向，航機衝出跑道後起火燃燒，機場消防隊接獲塔台通報趕赴現場救援，機場公司隨即成立緊急應變小組，統籌指揮各項搶救事宜。
今天演習總計動員21個機關團體，包括桃園市政府、航空警察局、陸軍機械化步兵109旅、開南大學、地勤公司、倉儲公司及機場周邊消防與醫療單位等單位。演習期間進行機場消防緊急搶救、旅客逃生引導及救助、救護、警戒交管、航空公司應變、旅客照料，以及各支援單位執行搶救傷患、救護後送、旅客財、遺物處理與罹難者安置及現場善後等科目演練。
演習中也針對各式裝備進行測試，機場公司消防隊出動機場專用化學消防車、配備360度環景攝影與緊急醫療救護資訊平台的救災指揮車，以及新添購之最大爬升高度30公尺的雲梯車等各式車輛參與演練。另外也邀請中華電信支援行動基地台車加入演習，以強化災害現場行動通訊順暢度；機場公司也透過網路直播全程實況，讓其他單位及航空站人員皆能於線上參與觀摩。
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