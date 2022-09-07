熱帶性低壓TD15明天有機會形成「梅花」颱風 路徑仍有變數

中秋連假即將到來。中央氣象局表示，連假天氣前期整體穩定，但連假後期東北風逐漸增強，北部及東半部降雨機率增加；中南部地區則要注意午後雷陣雨。

氣象局說明，周五、周六白天水氣偏少，各地及離島大多多雲到晴，午後中南部及山區局部短暫雷陣雨；周六晚間以後因東北風影響，北部及東半部要注意局部短暫陣雨，中南部及離島則是多雲到晴。

值得關注的是，有一熱帶性低氣壓TD15於今日上午生成，目前位於琉球東南方海面接下來預計朝西南西轉西移動，周日以後會較接近台灣。

氣象局預報員趙竑說，目前預估該熱帶性低氣壓在明日較有機會升格為今年第12號颱風「梅花」，不過10日之後路徑還很多變數，要持續關注日本東方太平洋高壓的對颱風的影響。

賞月也是中秋佳節不可或缺的傳統活動，氣象局表示，基隆北海岸及東半部雲量較多，賞月得碰碰運氣，越往南部賞月條件越好，不過中南部地區在連假期間易有有午後雷雨，民眾出門前要多留意。