大提琴音飄七美 張正傑跨海演出最動人

大提琴家張正傑「走遍天涯海角」音樂會，今天來到「離島的離島」澎湖七美，演出號召京劇大師朱陸豪、「永遠的卡門」次女高音翁若珮加入，悠揚樂聲讓偏鄉孩子聽到一場高水準音樂會。

音樂會上午9時30分在七美國中體育館演出，包括七美國中與七美、雙湖國小的近200名師生齊聚一堂。演出號召朱陸豪、翁若珮，以及鋼琴家呂冠葶加入，並由禾豐聯合股份有限公司贊助。

許多小朋友第一次聽到音樂會、第一次見到京劇美猴王都非常興奮。七美鄉長呂啟俊現場全程參與，並贈送名名音樂家最夯的七美帽做紀念。在籌備期間幾經協調，好不容易讓大提琴可以購票上飛機，也發現整個七美都沒有鋼琴，所以張正傑更自掏腰包購買1台電鋼琴運抵七美贈送給七美國中。

張正傑剛結束3、4日在台北國家音樂廳與台中歌劇院的親子音樂會，2場音樂會讓大小朋友拍紅了手。隔天5日風塵僕僕奔波到屏東後壁湖，今天來到離島的離島－七美，就是要給偏鄉孩子們一場真正的音樂會。

張正傑的親子音樂會近年來已經是親子熱門活動，往往一推出隨即票房秒殺，樂迷們從來都只擔心買不到票；但是有許多偏鄉孩子們因為城鄉差距，離演出場館往往需要1、2小時以上車程，父母可能也無暇帶孩子到音樂廳欣賞音樂。

張正傑認為每個孩子一生中至少要有聽一次正式音樂會的權利，所以2021年起發願要帶著大提琴走遍台灣最偏鄉的校園，將音樂傳達給這些小朋友們，用音樂鼓勵他們的人生，也獲得許多演奏家及企業家共襄盛舉。從去年11月2日日的金門第1站開始，陸續走過台東金峰鄉、新北三峽山區、墾丁後壁湖等，今天來到第5站澎湖七美。