Yahoo奇摩購物99購物節三大好康 9元 iPhone 13、Macbook Air限時搶！

年度超殺99購物節熱鬧登場！Yahoo奇摩購物祭出「每日9元限時搶、超殺折扣抽萬元大禮、銀行刷卡優惠超級賺」三大好康；同時將於9/8晚上鎖定直播，加碼推出當日限搶9元夯品、熱銷家電挑戰全年最低價！邀請你一起99逗陣行，迎接Yahoo奇摩拍賣21周年，2.1折起好物齊入手！

Yahoo奇摩購物99購物節開打，9元 iPhone 13、Macbook Air限時搶！ （圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物三大好康

好康一、「每日9元限時搶」：即日起至9/9，Yahoo奇摩購物中心祭出40吋智慧連網顯示器、廚餘機、iPhone 13、Macbook Air等夯品下殺9元每日限時搶，還有便攜風扇、Dr. Wu面膜、1公斤洗衣粉等9元加購單品搶入手。

【Apple】MacBook Air 13吋（8G／256G）。 （圖／Yahoo奇摩購物提供）

好康二、「超殺折扣抽萬元大禮」：Yahoo奇摩購物中心即日起至9/11，全站單日消費滿5,000元送10％購物金、消費累積滿3,000元，登記抽999黃金，9/9當天0-1點加碼全站滿10,000送1,000購物金；搭配旅遊熱潮，消費累積滿1,000元，登記再抽價值萬元的全歐火車通行證頭等艙（2名）、瑞士旅行通行證頭等艙（2名）。

Yahoo奇摩超級商城也祭出消費滿9,999元抽1,000超贈點好康；透過App導購下單再加碼，9/7當天透過Line購物加碼5%回饋、9/9當天使用Shopback導購全站加碼2%。

好康三、「銀行刷卡優惠超級賺」：9/11前購衷心會員刷Yahoo聯名卡最高享7%回饋、玉山、永豐9大銀行加碼享單筆滿5,000元送500元、單筆滿15,000元送1,799元等多重好康，9/30前國泰世華CUBE卡友單筆滿999元則有現折200元獨家刷卡優惠。

9/8晚上8點到9點於Yahoo奇摩購物App及FB粉絲團，加碼推出99購物節直播特別節目 ，由藝人王思佳主持，搶先教學99購物超殺搶購攻略，1元神券、99元商品輕鬆入手；每10分鐘再釋出直播限搶9元夯品，以及空氣清淨機、除濕機等換季必備熱銷商品直播限定超殺特價組、挑戰年度最低價！

【realme】殺菌空氣清淨機Pro。 （圖／Yahoo奇摩購物提供）

消費者只要觀看直播並按讚、分享，同時標記2位好友，即可獲得$100購物金、再抽Samsung S22旗艦手機（1支）。

直播限定特價組：熱銷家電限時下殺，挑戰全年最低價！

即將換季的天氣變化易誘發過敏，Yahoo奇摩購物觀察平台上清淨機、除濕機等換季家電近期業績月成長近4倍 ！不論是輕巧方便且隨處可測的空氣品質偵測器，或是含百萬負離子、可淨化環境的空氣清淨機，皆成消費者購物新寵兒。

Yahoo奇摩購物中心99購物節直播期間，特別祭出藍光奈米霧化消毒槍9元搶購、及空氣清淨機、除濕機等直播限定超殺特價組，邀消費者拼手速搶購限量換季家電！

藍光奈米霧化消毒槍。 （圖／Yahoo奇摩購物提供）

99購物節期間，Yahoo奇摩購物中心《運動戶外用品狂降99元起》活動推出Reebook、New balance、Nike等運動大牌3折起優惠；Yahoo奇摩超級商城推出《超級愛運動》、《ACS 跨運動》活動，近千款運動服飾、鞋款、配件優惠下殺最低4折起。

近期疫情出遊潮推升戶外商品成長動能，不論是業績成長超過4成的防曬涼感服飾，如：大受歡迎的Columbia快排速乾衣、The North Face潮流戶外單肩包，或是熱銷月成長翻倍 的運動背包，包括多功能夾層側背包、NIKE後背包等都是消費者的好選擇！

另外，99購物節期間也適逢Yahoo奇摩拍賣21週年，即日起至9/14祭出2.1折起每日好物搶購、及9/7~9/12全家、萊爾富限時限量滿$99免運等優惠好康；9/23前消費不限金額登記抽拍賣吉祥物豚醬贈品，再加碼抽總價近3萬元的墾丁凱撒大飯店住宿券（2名）。

99購物節期間適逢Yahoo奇摩拍賣21週年，祭出2.1折起每日好物搶購、超商限量免運優惠，以及消費不限金額登記抽拍賣吉祥物豚醬贈品，再抽總價近3萬元的墾丁凱撒大飯店住宿券。 （圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物活動頁：● Yahoo奇摩購物中心《99省法購物節》活動頁面：https://tw.buy.yahoo.com/activity.ashx?p=all2-00-220811-202299