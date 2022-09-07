軒嵐諾有效貢獻雨量 基隆脫離減壓供水黃燈

受「軒嵐諾」颱風帶來的降雨挹注，全國各地水庫蓄水量均有效回升，經濟部水利署於9月5日召開「旱災經濟部水利署災害應變小組第四次工作會議」，因應全國各地水情趨緩，會中決議調整基隆地區水情燈號，由原本減壓供水的黃燈調整為水情提醒綠燈，新北與桃園地區調整為供水正常藍燈，台南地區維持水情提醒綠燈。

水利署表示，截至9月6日，全國各地主要水庫蓄水量僅曾文水庫與新山水庫未達6成，其中新山水庫為離槽式水庫，需藉由抽取豐水期基隆河河水存蓄於新山水庫，並於枯水期時再取用新山水庫原水。目前台水已全力蓄存新山水庫水量，並抽取基隆河河水供應基隆地區用水需求，水庫蓄水量每日持續蓄升。

中央氣象局預估未來一季降雨正常機率高，不過全台各地水情狀況並非一致，台水除做好抗旱措施外，也整備完成各項防汛減災應變作為及原水高濁度因應準備工作，達成「一手抗旱，一手防汛」目標，同時也感謝用戶的支持與配合。