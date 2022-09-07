快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

軒嵐諾有效貢獻雨量 基隆脫離減壓供水黃燈

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
目前台水已全力蓄存新山水庫水量，並抽取基隆河河水供應基隆地區用水需求，水庫蓄水量每日持續蓄升。報系資料照／記者游明煌攝影
目前台水已全力蓄存新山水庫水量，並抽取基隆河河水供應基隆地區用水需求，水庫蓄水量每日持續蓄升。報系資料照／記者游明煌攝影

受「軒嵐諾」颱風帶來的降雨挹注，全國各地水庫蓄水量均有效回升，經濟部水利署於9月5日召開「旱災經濟部水利署災害應變小組第四次工作會議」，因應全國各地水情趨緩，會中決議調整基隆地區水情燈號，由原本減壓供水的黃燈調整為水情提醒綠燈，新北與桃園地區調整為供水正常藍燈，台南地區維持水情提醒綠燈。

水利署表示，截至9月6日，全國各地主要水庫蓄水量僅曾文水庫與新山水庫未達6成，其中新山水庫為離槽式水庫，需藉由抽取豐水期基隆河河水存蓄於新山水庫，並於枯水期時再取用新山水庫原水。目前台水已全力蓄存新山水庫水量，並抽取基隆河河水供應基隆地區用水需求，水庫蓄水量每日持續蓄升。

中央氣象局預估未來一季降雨正常機率高，不過全台各地水情狀況並非一致，台水除做好抗旱措施外，也整備完成各項防汛減災應變作為及原水高濁度因應準備工作，達成「一手抗旱，一手防汛」目標，同時也感謝用戶的支持與配合。

新山水庫 基隆 水利署

延伸閱讀

中秋連假 基金2路和3路萬里往基隆彈性調撥車道

基隆近1300名國二女生 HPV公費疫苗前進校園開打

「兩津勘吉」空降基隆！七堵舊車站化身東京都「龜有公園前派出所」 辦公室場景拍不停 集章還能兌換限量明信片 不說了我先衝啦

寫13本書國民詩人選基隆市長 以詩人打選戰拚城市創意

相關新聞

12縣市大雨！屏東縣、恆春半島豪雨 南投縣雷雨交加

中央氣象局下午3時10分針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低...

宜蘭鐵路高架晚4年完工？鐵道局不敢說 地方擔心有變數

交通部鐵道局今天到宜蘭召開鐵路高架環評說明會，由於鐵路高架後可消除9處平交道、4處陸橋、4處車行地下道，對於帶動市區交通...

真的芭比Q了！一條「這個」361卡 營養師圖解中秋烤肉食材熱量

周末就是中秋連假了，很多人已經摩拳擦掌，準備和親友一起快樂烤肉。烤肉的食材該怎麼選？那些食物熱量爆表？營養師高敏敏在臉書粉絲專頁分享了中秋烤肉熱量圖鑑，把關健康。

20站串連捷運綠線及台鐵 台中捷運藍線今通過環評大會

台中捷運藍線預計斥資1309億元、設20座車站，將串連捷運綠線及火車站，綜合規畫報告書正在中央審議，6月通過環評初審。今...

宜蘭外海中午12時50分規模4.1地震 最大震度3級

中央氣象局在中午12時50分發布小區域有感地震報告，位置在宜蘭縣政府東北東方19.3公里，位於台灣東部海域，芮氏規模4....

對流雲系發展旺 13縣市大雨特報注意雷擊

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、台中、南投、雲林至屏東及東半部地區有局部大雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。