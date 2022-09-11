中秋吃肥了嗎？秋冬減肥比夏天更有效 在家健身靠這兩招

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聯合新聞網／ 綜合報導
夏天雖然讓人汗流浹背，但代謝效率卻不如冬天。圖片來源／ingimage
夏天雖然讓人汗流浹背，但代謝效率卻不如冬天。圖片來源／ingimage

夏天氣候炎熱，平時沒做什麼，可能就會在不知不覺間流了一大堆汗。然而這也讓某些人物產生誤會，以為若是在夏天減肥可能會更有效率。近來日本媒體，就針對這種想法進行闢謠，指出比起夏天，氣溫降低的秋冬才是更能燃燒卡路里的時刻，並推薦能夠燃脂的簡單訓練。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，人體的代謝能力，其實隨著季節變動而有所不同。像人類這種恆溫動物，在寒冷時會自動提高代謝的強度，讓身體保持溫暖。反而到了夏天，如果代謝強度過高，也只是浪費自身的力氣罷了，因此會轉換成像是手機「省電模式」般的狀態，燃燒熱量的效率自然較低。

而平時想要減肥，又沒辦法經常上健身房，可以透過「深蹲」和「弓箭步」兩種方法鍛鍊自己。

「深蹲」要領：

1.左右腳張開約肩膀幅度+15公分的寬度。

圖擷取自日刊SPA！
圖擷取自日刊SPA！

2.手往前伸，以髖關節、膝蓋、腳踝的順序慢慢蹲下。過程保持髖關節出力，讓骨盤前傾的意識，並且隨時注意不要駝背。

圖擷取自日刊SPA！
圖擷取自日刊SPA！

3.當臀部和膝蓋彎腰到差不多高度後，回到1.重複動作。

建議每天做3組，1組10次。

「弓箭步」要領：

1.雙腳前後打開。如果有啞鈴或槓鈴的話，可以一起使用增加重量。

圖擷取自日刊SPA！
圖擷取自日刊SPA！

2.重心往前腳移動。前腳方向的髖關節緩緩彎到腰部的高度，此時前腳的臀部肌肉應該會有明顯的重量感。如果前腳臀部無感，或是後腳大腿有感，則代表重心跑到後方了，需要調整回前方。

圖擷取自日刊SPA！
圖擷取自日刊SPA！

3.彎到膝蓋約成90度後，再慢慢回到原來的位置。

建議每天左右腳各做3組，1組10次。

減肥 健身

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