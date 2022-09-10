梨子買到不甜還有救 加兩物「放冰箱一晚」釋放特殊美味
近來是梨子的產季，香甜多汁又清脆的水梨，是許多人愛不釋手的水果。日本媒體分享一招只要使用各種常見的調味料與素材，就能讓水梨更有風味的吃法。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「toroa」分享一個「紅茶蜂蜜水梨」的食譜，表示照著這樣的方法，就能做出超級美味的醃製水梨。且就算挑到的梨子本身不甜，也能夠變得一樣好吃。
「紅茶蜂蜜水梨」食譜如下：
材料：
梨子 2個紅茶 茶包1包蜂蜜 2大匙砂糖 1大匙開水 100cc
1.將梨子削皮、切片。
2.準備可微波的容器，倒水，放進茶包，接著放進微波爐，以600瓦的功率加熱1分鐘。
3.將所有東西放進密封袋中，在冰箱醃製一晚即完成。
甘くない梨でも間違いなく美味しく食べられる方法なのですが、レンチンで煮出した紅茶と蜂蜜、砂糖に漬けると、香りが良くて美味しいんです。— toroa＠秋の新作モンブラン販売中！ (@toroa_kutsurogi) September 2, 2022
耐熱ボウルに水100ml、紐切った紅茶のティーバッグ1袋入れ600Wレンジで1分半チンし、保存袋に入れて蜂蜜大2、砂糖大1を加えて混ぜ、
↓ pic.twitter.com/GJgh897pqx
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