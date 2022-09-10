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梨子買到不甜還有救 加兩物「放冰箱一晚」釋放特殊美味

聯合新聞網／ 綜合報導
用紅茶茶包、蜂蜜等材料就能製作「紅茶蜂蜜梨子」。圖擷取自twitter
用紅茶茶包、蜂蜜等材料就能製作「紅茶蜂蜜梨子」。圖擷取自twitter

近來是梨子的產季，香甜多汁又清脆的水梨，是許多人愛不釋手的水果。日本媒體分享一招只要使用各種常見的調味料與素材，就能讓水梨更有風味的吃法。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「toroa」分享一個「紅茶蜂蜜水梨」的食譜，表示照著這樣的方法，就能做出超級美味的醃製水梨。且就算挑到的梨子本身不甜，也能夠變得一樣好吃。

「紅茶蜂蜜水梨」食譜如下：

材料：

梨子 2個
紅茶 茶包1包
蜂蜜 2大匙
砂糖 1大匙
開水 100cc

1.將梨子削皮、切片。

2.準備可微波的容器，倒水，放進茶包，接著放進微波爐，以600瓦的功率加熱1分鐘。

圖擷取自twitter
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3.將所有東西放進密封袋中，在冰箱醃製一晚即完成。

圖擷取自twitter
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圖擷取自twitter
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食譜 蜂蜜

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