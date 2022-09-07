路跑、婚禮、自行車 日月潭花火音樂嘉年華10月7日登場

「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月7日至11月19日展開。今年活動主軸以「15有你，收藏美好日月潭」、「Reopen！再開箱」為核心概念，規畫自行車騎乘、花火音樂會、馬拉松路跑、日月潭婚禮等活動。

觀光局表示，今年邁入第15個年頭的日月潭花火音樂嘉年華，是日月潭每年秋季盛會，今年自10月7日起，連續7周，7場次多元系列活動，其中包括以特色主題月規畫之自行車騎乘、3場花火音樂會（其中2場次結合無人機展演）、1場馬拉松路跑、日月潭婚禮，以及日月潭紅茶花火嘉年華等，另外還有「2022日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，期待透過攝影者的鏡頭捕捉日月潭更多不同層次的景色。

觀光局表示，今年花火音樂會首場（10月22日)將請來樂興之時管絃樂團結合率性女聲-閻奕格、歌手卓義峯等人，同演繹重新改編的中西經典歌曲；第二場（11月5日）「心台灣･新曦望-部落原香音樂晚會」邀請在地營北國中、民和國中、宏仁國中、普台中學、伊達邵國小、希娜巴嵐國小、彰化愛樂等表演團體展現各項樂器、技藝、舞蹈及原住民之天籟歌聲。第三場（11月19日）則安排「2022 NTSO台灣青年交響樂團花火音樂會」。

觀光局表示，只要自行騎乘完畢、與指定認證點合照，並完成指定任務，即可參與限定好禮抽獎活動，11月12日的自行車嘉年華主題日，還有挑戰自我的「自我挑戰環潭認證」、解謎闖關的「好騎日月潭」與超人氣的「兒童滑步車完成賽」等活動，現場也安排熱鬧的市集及有趣的街頭藝人表演。

此外，第9屆「日月潭環湖馬拉松」也將於10月30日開跑。10月7日還有以水、陸、空特色旅遊形式之浪漫唯美「日月潭婚禮」。詳情可上活動官網查詢，網址為 https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/musicfestival/ 。