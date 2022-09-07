服務返鄉民眾 金門中秋假期包船明日啟航

中秋節連假將屆，不少民眾開始準備返鄉過節，金門縣政府今天表示，依中央氣象局預報發布，受到颱風外圍影響，中秋包船明天（8日)開航當日，台灣海峽北部風浪5至9級以下，但為了服務鄉親，中秋航次將依規畫時間如期執行。

金門縣府觀光處表示，為減輕中秋假期金門旅台鄉親返鄉經濟負擔，及提供多元往返台金管道，依往例由縣府租賃客船航駛臺中至金門往返1航次，「中秋節連續假期專船」，規畫從9月8日晚間23時由台中港出發，9月11日上午11時由金門料羅港返航。

縣府今天也提前預告中央氣象局的預報，依據發布「三天漁業氣象預報單」顯示，明日台灣海峽北部風浪5至9級以下，提醒容易暈船者，務必要備齊相關藥品。

另外，因「金門快輪」尚在歲修，本次專船將由「合富快輪」執行，縣府提醒專船每趟次航程約8至9小時，建議登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需；另回程票(金門返航)售票將於9月10中午12時截止，歡迎有需求的鄉親朋友可洽金門縣窗口-王賢姿小姐(082-353432、0933-699-287)登記購票。

更多詳情可至「金門縣政府觀光處」官網及「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢，後續有最新交通資訊，將隨時更新發布。