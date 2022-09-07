到文星書店舊址 重溫文星時代拿好禮

由文星書店發行的文星雜誌是許多知識份子的共同記憶，展出文星書店閱讀與出版歷史的「台北城中文化復興運動系列—你我錯過的文星時代」活動，從8月27日起特別選在文星書店舊址所在台北市衡陽路15號舉行，希望守護這棟城中地區具時代意義的老建築，也透過「守護城中」、「衡陽印象」、「文星故事」三大主軸，一覽城中歷史文化脈絡與發展，共同翻轉老屋保存新意，展至10月23日止。

文星書店舊址所在這棟建築，推測建於昭和3年（西元1928年）前，具近百年歷史，是城中地區少數尚未拆除的日治時期建築。主辦單位文星文化公司表示，該建築史可說見證當時榮町興盛繁榮的城市文化治理，也乘載戰後1950、60年代文星書店開拓出版原野的珍貴歷史。

文星文化因此特別規畫「台北城中文化復興運動系列—你我錯過的文星時代」展覽，為守護城中文化歷史拉開序曲。展覽用「守護城中」、「衡陽印象」、「文星故事」三大主軸，來追溯城中歷史脈絡、述說衡陽路現代化的城市生活圖像與文星書店出版事業的文化傳奇。希望邀請各界朋友一起沉浸文星光輝，共同翻轉老屋保存新意。

文星文化表示，由蕭孟能、朱婉堅夫婦1950至1960年代創辦的文星書店，以啟發智慧及傳遞知識為宗旨，為社會大眾打開思想之窗，戮力於思想的、生活的、藝術的、文學的之出版發行，嚮導台灣一代文化發展。該書店作為戰後第一家整合實體書店、出版社、雜誌、藝廊之文化產業，也造就許多文化人。

文星書店最著名的文星雜誌、文星叢刊系列，更匯聚上百位優秀作者，包括殷海光、林海音、余光中、許常惠、何肇衢、李敖、劉國松等人，可說是當時思想家、青年作家、藝術新銳發聲的創作平台，對孕育文學作家、藝術家乃至推動台灣文化思想之發展都影響甚鉅。同時也帶動早期出版業茁壯成長，啟發許多出版人投入文化出版事業。

本次展覽期間限定推出「播種後的春天」、「文星來找碴」活動，邀請讀者共同探索文星的奧秘。其中「文星流轉新舊交享閱」活動歡迎大眾攜帶文星書店當年出版的書來交換「臺北城主題」讀物，或持「衡陽路舊照片」至展場分享。參與互動活動，更可兌換限量「文星文具組」，各項活動每人限定一次，數量有限，換完為止。

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