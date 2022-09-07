20站串連捷運綠線及台鐵 台中捷運藍線今通過環評大會

台中捷運藍線預計斥資1309億元、設20座車站，將串連捷運綠線及火車站，綜合規畫報告書正在中央審議，6月通過環評初審。今天環評大會審查，由於先前已釐清建築耐震作為、震災因應規畫，今僅要求加強改善空品作為，沒有太大爭議，全案順利通過環評大會。

台中捷運藍線是台中第二條捷運，預估經費1309億元，全長24.8公里。根據台中市交通局規畫，西起台中港，串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，沿途經過醫院、學校、觀光景點、政經中心，與捷運綠線交會形成十字路網。全線規畫高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

環評委員李錫堤今天表示，台中捷運藍線串接綠線、促成鐵路捷運化、擴大路網，專案小組審查過程中，討論重點包括空氣汙染物增量、地下水評估、大甲斷層影響及監測、植栽補植、公共工程與周圍景觀融合規畫、節能減碳、各階段環境監測計畫等議題。

李錫堤表示，台中市府交通局已補充說明相關資料跟疑慮，承諾增量抵換措施、施工機具與運輸車輛要有一定比率取得自主管理標章、限制機工機具數量，此外針對沿線地下受壓水層進行風險及災害評估，後續設計階段將按照最新耐震設計法規進行耐震設計，營運期間也會設置地震監測系統等，因此初審建議通過。

台中市府副市長陳子敬表示，藍線貫穿市政中心跟海線區域，是台中市最重要的交通跟經濟命脈，也是台中市民期盼已久的重大建設，希望透過捷運藍線的早日開通及通車，跟捷運綠線在市區交會形成十字軸線的路網，提供市民更為便捷、舒適的大眾運輸環境。

陳子敬表示，捷運路線沿著既有的台灣大道建設，大幅減輕周遭環境衝擊，此外市府一級機關也會落實執行環境保護對策。

由於先前疑慮多數已釐清，今天環評委員並未提出其他補充意見，僅環保署空保處表示，施工車輛應至少四成達到五期以上排放標準，以維護空氣品質。台中市交通局同意辦理，並列入審查結論，全案通過環評大會。