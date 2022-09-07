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對流雲系發展旺 13縣市大雨特報注意雷擊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大雨特報。本報資料照片
大雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、台中、南投、雲林至屏東及東半部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：基隆北海岸、新北市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局發布雲林縣、嘉義市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天微弱東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；水氣仍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門及馬祖為多雲；南部地區及中部、東部、東南部山區有局部大雨發生的機率。

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