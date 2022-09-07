台中國際動畫影展今開賣 閉幕片「犬王」搶先首映

「2022台中國際動畫影展」預售票7日中午開賣，9月23日至28日在台中放映13部國際動畫長片、136部短片。雙開幕片包括今年法國安錫動畫影展另類長片大獎「北國奇遇記」及威尼斯影展最佳劇本金獅獎「繼園台七號」；閉幕片是網路討論聲量極高的「犬王」搶先在台中動畫影展首映。

台中市政府新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、影展節目總監張晏榕與年度代言人黃小柔等人，宣布本屆影展售票9月7日中午12點開賣。

鄭照新說，今年主題「蛻變·新生」前兩年全球受疫情衝擊，期盼動畫產業如同浴火重生的領路者，帶領走向新的創作平台。

節目總監張晏榕宣布影展開、閉幕片，雙開幕之一「繼園台七號」是香港導演楊凡自編自導的第一部動畫長片，成長於台中的導演楊凡，以獨特的情感美學在大銀幕的光影中，透過精緻唯美的繪畫風格，帶領觀眾重溫六○年代香港風華，共同創作的動畫導演謝文明剛摘下首屆廣島動畫季金鯉魚獎。

「北國奇遇記」導演是曾以「頭山」入圍奧斯卡最佳動畫短片的日本獨立動畫藝術家山村浩二，超現實的手繪畫風，搭配山村式滑稽又諷刺的角色設計，在這趟冷冽而疏離的長途旅行中，讓觀眾感知每段際遇的所見所聞。

閉幕片由日本鬼才導演湯淺政明執導的「犬王」以日本傳統舞台藝術「能劇」為題材，講述兩位能樂師在亂世之中相互扶持的堅定友情。

今年度焦點導演邀請日本導演山村浩二及台灣導演邱立偉，山村浩二除開幕片外，影展期間也選映9部經典動畫短片；邱立偉發展本土動畫IP，影迷將有機會搶先看到首曝光的精彩片段，並可重溫多部動畫短片。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇說，台中國際動畫影展今年短片競賽徵件數再創歷史新高，共3014件來自全球106個國家及地區動畫好手報名；影展9月23日至28日在台中新光影城舉行，共13部國際動畫長片、136部短片，為期6天的影展共放映53場精彩節目。

今天起在全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統同步開賣預售票，原價160元預售100元。今年更推出限量50組的「領路者套票」，每套8張只要600元並加贈「2022台中國際動畫影展主視覺悠遊卡」。