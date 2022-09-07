快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

台中國際動畫影展今開賣 閉幕片「犬王」搶先首映

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「2022台中國際動畫影展」預售票7日中午開賣，9月23日至28日在台中放映。記者陳秋雲／攝影
「2022台中國際動畫影展」預售票7日中午開賣，9月23日至28日在台中放映。記者陳秋雲／攝影

「2022台中國際動畫影展」預售票7日中午開賣，9月23日至28日在台中放映13部國際動畫長片、136部短片。雙開幕片包括今年法國安錫動畫影展另類長片大獎「北國奇遇記」及威尼斯影展最佳劇本金獅獎「繼園台七號」；閉幕片是網路討論聲量極高的「犬王」搶先在台中動畫影展首映。

台中市政府新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、影展節目總監張晏榕與年度代言人黃小柔等人，宣布本屆影展售票9月7日中午12點開賣。

鄭照新說，今年主題「蛻變·新生」前兩年全球受疫情衝擊，期盼動畫產業如同浴火重生的領路者，帶領走向新的創作平台。

節目總監張晏榕宣布影展開、閉幕片，雙開幕之一「繼園台七號」是香港導演楊凡自編自導的第一部動畫長片，成長於台中的導演楊凡，以獨特的情感美學在大銀幕的光影中，透過精緻唯美的繪畫風格，帶領觀眾重溫六○年代香港風華，共同創作的動畫導演謝文明剛摘下首屆廣島動畫季金鯉魚獎。

「北國奇遇記」導演是曾以「頭山」入圍奧斯卡最佳動畫短片的日本獨立動畫藝術家山村浩二，超現實的手繪畫風，搭配山村式滑稽又諷刺的角色設計，在這趟冷冽而疏離的長途旅行中，讓觀眾感知每段際遇的所見所聞。

閉幕片由日本鬼才導演湯淺政明執導的「犬王」以日本傳統舞台藝術「能劇」為題材，講述兩位能樂師在亂世之中相互扶持的堅定友情。

今年度焦點導演邀請日本導演山村浩二及台灣導演邱立偉，山村浩二除開幕片外，影展期間也選映9部經典動畫短片；邱立偉發展本土動畫IP，影迷將有機會搶先看到首曝光的精彩片段，並可重溫多部動畫短片。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇說，台中國際動畫影展今年短片競賽徵件數再創歷史新高，共3014件來自全球106個國家及地區動畫好手報名；影展9月23日至28日在台中新光影城舉行，共13部國際動畫長片、136部短片，為期6天的影展共放映53場精彩節目。

今天起在全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統同步開賣預售票，原價160元預售100元。今年更推出限量50組的「領路者套票」，每套8張只要600元並加贈「2022台中國際動畫影展主視覺悠遊卡」。

動畫 日本 台中市

延伸閱讀

台中資優班師性侵案 盧秀燕：調查快要有結果了

台中房思琪案綠營續嗆市長負責 盧秀燕：進入收尾階段

台中房思琪案鄭照新發文挨批造謠 刪文道歉

台中房思琪案 民團29日上街陳情促市府擴大調查

相關新聞

台灣高鐵國慶疏運加開101班次列車 周五凌晨起開放購票

台灣高鐵公司為服務國慶假期間旅運需求，台灣高鐵公司說，自10月7日（周五）至10月11日（周二）規畫為期5天的國慶疏運，...

20站串連捷運綠線及台鐵 台中捷運藍線今通過環評大會

台中捷運藍線預計斥資1309億元、設20座車站，將串連捷運綠線及火車站，綜合規畫報告書正在中央審議，6月通過環評初審。今...

梅花颱風最快周五生成 中秋連假將有間接影響

又有颱風將生成？中央氣象局上午發布熱帶性低氣壓TD15生成，上午位置在北緯17.5度，東經135.2度，菲律賓東方海面上...

宜蘭外海中午12時50分規模4.1地震 最大震度3級

中央氣象局在中午12時50分發布小區域有感地震報告，位置在宜蘭縣政府東北東方19.3公里，位於台灣東部海域，芮氏規模4....

梅花颱風最快明天生成！最新預估路徑出爐 中秋連假注意天氣變化

中秋節有颱風？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，的確可能有颱風，9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正...

真的芭比Q了！一條「這個」361卡 營養師圖解中秋烤肉食材熱量

周末就是中秋連假了，很多人已經摩拳擦掌，準備和親友一起快樂烤肉。烤肉的食材該怎麼選？那些食物熱量爆表？營養師高敏敏在臉書粉絲專頁分享了中秋烤肉熱量圖鑑，把關健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。