梅花颱風最快周五生成 中秋連假將有間接影響
又有颱風將生成？中央氣象局上午發布熱帶性低氣壓TD15生成，上午位置在北緯17.5度，東經135.2度，菲律賓東方海面上，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
氣象局說，TD15最快在周五增強為今年第12號颱風梅花（Muifa，澳門提供），預估周六晚間開始影響台灣、周日至下周二最接近台灣，會間接為台灣帶來水氣，但路徑上應不會直接侵襲台灣。
中秋連假將於周五至周日到來，中央氣象局長鄭明典也說，中秋節到了，目前看起來賞月天氣還可以，只是多了這團「旋轉的雲系」，需要分心關心一下。
氣象局預估，周六中秋節當天，各地「賞月指數」以北部機率較低，花東、中部中等，南部機率較高。也要注意周六晚間至周日水氣就會增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區則是上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
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