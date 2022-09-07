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報復性旅遊夯 假期後憂鬱有解方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著國際放寬防疫措施，各國都出現「報復性旅遊」浪潮，然而一旦民眾結束假期回到工作崗位，不免出現「假期後憂鬱」。（Photo by Theloulife on Flickr under C.C. License）
隨著國際放寬防疫措施，各國都出現「報復性旅遊」浪潮，然而一旦民眾結束假期回到工作崗位，不免出現「假期後憂鬱」。（Photo by Theloulife on Flickr under C.C. License）

昨天還在渡假勝地，今天就在辦公室工作，不禁讓人心情低落！隨著國際放寬防疫措施，各國都出現「報復性旅遊」浪潮，然而一旦民眾結束假期，就要回到通膨、極端氣候等的生活壓力中，常讓人提不起勁。專家指出，只要在假期與工作轉換之間，安排一天緩衝日，並保持運動，就能有效減緩假期後憂鬱。

國際旅遊復甦

國家先鋒》報導，隨著疫情趨緩，國際掀起一波「報復性旅遊」，要把防疫期間沒玩到的時間都「補回來」。目前正值夏季旅遊旺季，加上美國升息的影響下，歐元與日元都走貶，更有益於民眾到這些旅遊大國觀光購物，世界各國都出現旅遊業復興的趨勢。

如法國、希臘等國遊客人數近月來增長不少，尤其希臘截至八月底的觀光收入已經高達150億歐元，預計不久後就能恢復到新冠疫情爆發前的水平；泰國上半年同期比已經增加169%的遊客數，當局表示，今年目標是1000萬的遊客人次、下半年創造110億美元的收入，故決定從十月起，延長旅遊

簽證到一個月

隨著大量的旅遊需求，航空業也慢慢從疫情中緩過一口氣。夏威夷航空公司執行長殷格姆表示，美國與加拿大的航空需求「異常強勁」，運輸量比疫情前高出約15%。

假期後憂鬱有解

CNN》報導，儘管疫情的陰影逐漸退卻，但地緣政治衝突、通貨膨脹與氣候變遷等影響下，民眾生活愈發艱困。旅遊已成為許多人擺脫生活壓力的方式，但每當假期結束，回歸正常生活時，他們不免都產生「假期後憂鬱症」。

專家指出幾種方式來緩解憂慮狀況，一、「規劃緩衝期」，在重返工作崗位之前，先進行一天的過渡期，減緩從渡假勝地到辦公室的心情跌宕；二、「找一間新餐廳」，試圖延續旅遊探索的心態，如嘗試一家新餐廳或到新公園散步；三、「運動」，研究指出，適度有氧運動能夠有效的對抗焦慮感，還有改善睡眠、減輕壓力的功能。

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疫情 憂鬱症

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